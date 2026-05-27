Meerdere A320neo’s uit coronatijd nu al ontmanteld

Het komt niet vaak voor dat nieuwe vliegtuigen ontmanteld worden, toch is dat wel het geval voor een drietal A320neo’s uit de coronaperiode. De toestellen worden momenteel in het Midden-Oosten uit elkaar gehaald.

De Midden-Oosterse tak van het bedrijf AJ Walter is momenteel bezig met de ontmanteling van drie vliegtuigen. Twee ervan zijn al uit elkaar gehaald, en de ploeg werkt op dit moment aan de derde A320neo. ‘Er is momenteel een derde project aan de gang’, bericht het bedrijf. Met een leeftijd van amper zes jaar, behoren de jets tot de jongste A320neo’s ‘die we tot nu toe op de markt hebben gezien voor demontage’.

De markt is hierbij een belangrijke factor. Wegens verschillende problemen in de aanvoerketen, en de aanhoudende moeilijkheden bij Pratt & Whitney, is de vraag naar reserveonderdelen enorm. Vooral motoren zijn in trek, aangezien een groot deel van de Geared Turbofan-motoren, die onder de vleugels van onder meer de A320neo hangen, vooralsnog wachten op het nodige onderhoud.

Het is onduidelijk voor welke maatschappijen de drie A320neo’s hebben gevlogen, noch zijn de registraties bekend. Wel blijkt uit een foto dat de machines in de kleuren van het Indiase IndiGo gespoten waren. De maatschappij heeft een alsmaar groeiende vloot aan neo-vliegtuigen, waarvan een groot deel aan de grond staat. Momenteel wachten er 37 A320neo’s en 19 A321neo’s op onderhoud.

Ontmanteling

Vorig jaar maakte het Amerikaanse bedrijf Unical Aviation ook al bekend een ‘double digit’ aantal neo’s aan te hebben geschaft met de intentie deze te ontmantelen. Ook het Britse AerFin erkende een viertal A320neo’s naar de sloop te brengen. Deze stappen onderstrepen de markt die bestaat voor reserveonderdelen binnen de A320neo-familie, met lange wachtrijen.

Verschillende vliegtuigen van de failliete Amerikaanse maatschappij Spirit Airways staat eveneens hetzelfde lot te wachten. Op sociale media doken reeds beelden op van een vrijwel nieuwe A320neo die door graafmachines te grazen werden genomen. Het specifieke toestel, registratie N950NK, werd al in december 2024 in langdurige opslag geplaatst en enkele maanden voordat Spirit Airlines de activiteiten beëindigde, geschrapt.