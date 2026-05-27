Rusland zet Aeroflot te koop 

Rusland gaat een deel van haar belang in de eigen nationale luchtvaartmaatschappij afstoten. Momenteel is bijna 75 procent in handen van de Russische overheid, dat blijft een meerderheid.

Voor de tweede keer dit decennium zet zijn er aandelen te koop bij het Russische Aeroflot. Tijdens de pandemie kreeg de airline financiële klappen te verwerken en haalde het bijna 80 miljard roebel binnen door nieuwe aandelen te verkopen. Tot de kopers behoorden onder meer het Russische investeringsfonds en enkele onafhankelijke investeerders uit het Midden-Oosten.

Nu zet de Russische overheid zelf haar eigen aandeel in de etalage. Het Kremlin beschikt momenteel over een meerderheidsbelang van 73,8 procent. 1,2 procent is in handen van verschillende takken van de Aeroflot Group zelf, en de resterende 25 procent wordt momenteel vrij verhandelt op de markt. Van haar aandeel biedt de Russische overheid 73,76 procent te koop aan.

Het Kremlin zal dus een nauwe meerderheid behouden in haar nationale luchtvaartmaatschappij van slechts 50,04 procent. De verwachting is dat het verkochte belang wordt opgesplitst in kleinere delen die in het bezit terechtkomen van verscheidene Russische banken. Alexei Moiseyev, viceminister van Financiën, spreekt over twee of drie transacties voor de verkoop van de aandelen.

De stap van het Kremlin is opmerkelijk, aangezien Russen relatief weinig aandelen in het bezit hebben. Slechts zeven procent van het besteedbare vermogen in Rusland wordt momenteel belegd. In Europa ligt dat op 36 procent en in de VS zelfs op 79 procent. Door meer geld in de kapitaalmarkt te krijgen, hoopt het Kremlin de ingezakte economie een impuls te geven.

Toekomst

Aeroflot heeft grootste plannen voor de komende jaren. De nationale luchtvaartmaatschappij van Rusland zucht inmiddels al vier jaar onder Westerse sancties, en krijgt het steeds moeilijker. Een groot deel van de vloot staat aan de grond, en de airline heeft steeds meer moeite met het vinden van reserveonderdelen voor haar vliegtuigen.

De Aeroflot Group heeft orders uitstaan voor bijna driehonderd vliegtuigen van Russische makelij, daartoe behoort onder meer de Yakovlev MS-21, de Yakovlev SJ-100, en de Tupolev Tu-214. Desondanks duurt het nog een poos voordat deze vliegtuigen ook daadwerkelijk te zien zullen zijn bij Aeroflot. De Russische vliegtuigfabrikanten hebben nog altijd veel moeite met het vervangen van Westerse onderdelen door producten uit Rusland.