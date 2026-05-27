Schiphol en easyJet hebben wereldprimeur te pakken

Schiphol heeft een nieuwe stap gezet in het verduurzamen van de grondoperaties. Samen met easyJet, Airbus en Menzies Aviation is de luchthaven begonnen met de inzet van ’s werelds eerste volledig elektrische TaxiBot.

Het voertuig wordt deze maand operationeel gebruikt om Airbus A320-toestellen vanaf de gate naar de Polderbaan te slepen, zonder dat de vliegtuigmotoren hoeven te draaien. Volgens Schiphol kan dat leiden tot forse besparingen op brandstofverbruik, uitstoot en geluidsoverlast op het platform.

Elektrische TaxiBot ingezet

De elektrische TaxiBot wordt ingezet op de Polderbaan, de baan met de langste taxitijden op Schiphol. Juist daar zijn de potentiële voordelen het grootst. Volgens de luchthaven kan het systeem tot 65 procent brandstof besparen tijdens het taxiën. Minder kerosineverbruik betekent tegelijkertijd minder uitstoot van CO₂, stikstofoxiden (NOx) en ultra fijnstof. Schiphol benadrukt dat deze reductie niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook direct effect heeft op de werkomstandigheden op de luchthaven. Door lagere emissies ontstaat schonere lucht en minder geluid op het platform, wat volgens de luchthaven bijdraagt aan een veiligere, gezondere en prettigere werkomgeving voor personeel op de grond.

Piloot bestuurt voertuig vanuit cockpit

De TaxiBot is een speciaal sleepvoertuig dat vliegtuigen vanaf de gate naar de startbaan kan verplaatsen met snelheden tot 23 knopen, omgerekend circa 42 kilometer per uur. Het bijzondere aan het systeem is dat de piloot de TaxiBot rechtstreeks vanuit de cockpit bestuurt. De vliegtuigmotoren worden pas vlak voor vertrek op de startbaan gestart. Nadat het toestel is losgekoppeld, neemt een medewerker plaats achter het stuur van de TaxiBot om het voertuig terug te rijden naar de gate voor de volgende operatie. ‘Met de inzet van de TaxiBot zetten we opnieuw een praktische stap richting minder uitstoot en minder geluid op het platform’, zegt Esmé Valk, Chief People & Transformation bij Royal Schiphol Group. ‘Zo creëren we een gezondere en schonere werkplek en bouwen we verder aan een duurzamere, moderne luchthaven die klaar is voor de toekomst.’

Schiphol wil opschalen

Schiphol beschikt momenteel over de enige elektrische TaxiBot ter wereld en gebruikt het voertuig om operationele ervaring op te doen. Later dit jaar worden nog drie extra elektrische TaxiBots verwacht, waardoor de inzet kan worden uitgebreid naar meer vliegtuigtypes. Tegelijkertijd werkt de luchthaven samen met KLM Cityhopper en andere partners aan certificering voor Embraer-toestellen. Ook Transavia zal zich binnenkort aansluiten met de Boeing 737-vloot. EasyJet is inmiddels gestart met de uitrol van de technologie op vier Airbus A320neo-toestellen. ‘Met TaxiBot zetten we een tastbare stap richting efficiëntere operaties op Schiphol’, zegt William Vet, Local Director accountable for Netherlands and Scandinavia bij easyJet. ‘We rollen de technologie momenteel uit op vier van onze Airbus A320neo’s, waardoor vliegtuigen zonder gebruik van hun motoren naar de startbaan kunnen taxiën. Dat leidt direct tot lager brandstofverbruik, minder emissies en minder geluid op de grond. Dit is alleen mogelijk dankzij de inzet van onze partners, en in het bijzonder het team van Menzies Aviation, dat een cruciale rol speelt in onze grondoperaties.’