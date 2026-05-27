Transavia 737 uit Marokko keert om: ‘Brandweer staat klaar’

Een Transavia Boeing 737 was onderweg van Marokko naar Schiphol toen het omkeerde. Het toestel had een probleem met een van de motoren, waardoor het de vlucht niet kon afmaken.

De Boeing 737-800, registratie PH-HSB, vertrok vrijdag 22 mei vanaf de luchthaven van Marrakesh richting Nederland. Kort na opstijgen echter, klonk er een bericht uit de cockpit dat er een probleem was met één van de motoren. Volgens een passagier aan boord gaven de piloten aan dat zij ‘perfect’ vliegen met één motor, maar te weinig brandstof hebben om richting Amsterdam af te reizen.

De 737 keerde terug richting Marrakesh, en landde daar veilig na een kort wachtpatroon aangehouden te hebben. Volgens de passagier klonken de piloten rustig en zelfverzekerd, en was er geen reden tot paniek. Wel meldde de cockpit dat er bij landing voorzorgsmaatregelen werden getroffen. ‘Bij aankomst op het vliegveld zal de brandweer klaarstaan om het vliegtuig even te controleren.’

Transavia ontkent een gebrek aan brandstof echter. De maatschappij spreekt van een motorstoring, waarbij het protocol is zo snel mogelijk te landen. Volgens een woordvoerder is het dan ook onjuist dat er onvoldoende brandstof aan boord was. Wel benadrukt Transavia dat het vliegtuig veilig terugkeerde naar Marrakesh en de passagiers diezelfde avond nog op Schiphol landden.

PH-HSB na landing in Marokko | ©Joep via redactiemail

Vervangende vlucht

Na de landing mochten alle passagiers van boord vanwege de hitte in Marokko. Op het vliegveld wachtte men op verdere informatie. Er kwam een vervangende vlucht richting Marrakesh, die ruim elf uur later dan gepland aankwam op Schiphol. De 737 met registratie PH-HSB heeft tot maandag 25 mei aan de grond gestaan in Marokko, en staat vooralsnog aan de grond op Schiphol.