Airbus wil Europese straaljager, maar ‘onoverbrugbare verschillen’

Airbus gelooft nog steeds in het Europese straaljagerproject dat FCAS heet. Maar, desondanks ziet de Duitse tak van de luchtvaartgigant grote problemen en zoekt ze naar alternatieven.

De ene dag staan Dassault en de Duitse tak van Airbus met de zwaarden tegenover elkaar, en de volgende dag geven Macron en Merz elkaar een knuffel alsof er geen vuiltje aan de lucht is. In deze episode van het Europese straaljagerproject is Airbus weer aan zet. De Duitsers zien de samenwerking vooralsnog zitten, maar de eenheid die de leiders van Frankrijk en Duitsland uitstraalden, is verdwenen.

Airbus gelooft niet in een volledige integratie van FCAS. Volgens het bedrijf zijn er ‘momenteel onoverbrugbare verschillen’ tussen Airbus en het Franse Dassault, zegt Michael Schöllhorn, hoofd van de bewapeningstak van Airbus. Daarom wil het bedrijf verder met de Combat Cloud, waarbij beide bedrijven individueel werken aan eigen toestel binnen een Europese bubbel.

Het belangrijkste voor Airbus is momenteel de planningszekerheid. Airbus erkent de noodzaak van de Europese straaljager, en ‘daarom zal het op een of andere manier doorgaan’, zei Schöllhorn. De Duitsers willen in ieder geval dat de Combat Cloud wordt gerealiseerd, waarin het drone-project aan boord blijft. Hoe het verder moet met de bemande straaljager, blijft onduidelijk.

Frankrijk

In Frankrijk zijn ze behoorlijk klaar met de Duitsers, hoewel het vooral de Fransen zijn die van koers veranderden. Tegen de afspraken in wil Dassault dat FCAS kan landen op vliegdekschepen en dat de machine nucleaire wapens bij zich kan dragen. Volgens Dassault-topman Trappier is FCAS ‘dood’ als Airbus niet terugkomt op wat hij omschrijft als een weigering om echt samen te werken.

‘Airbus wil niet met Dassault werken, punt’, zei Trappier eerder. Het bedrijf wilde daar niet inhoudelijk op reageren en verwees naar eerdere verklaringen. Trappier wees daarnaast naar recente Duitse geluiden van vakbond IG Metall en lobbyclub BDLI, die in een opiniestuk waarschuwden voor Duitse ‘industrieel zelfverraad’.