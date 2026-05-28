Canadese luchtmacht kijkt naar Europa voor nieuwe vliegtuigen

De Royal Canadian Air Force (RCAF) wil haar capaciteiten op het gebied van vroegtijdige waarschuwing in de lucht uitbreiden. Echter, in plaats van de VS, kijkt Canada daarvoor naar Europa.

Canada heeft een immens grondgebied en beschikt over ’s werelds langste kustlijn. Voor de Canadezen is er daarom veel te verdedigen met relatief weinig middelen. Om die reden wil de RCAF haar capaciteiten wat betreft vroegtijdige opsporing en waarschuwing uitbreiden gezien de mondiale spanningen. Daarbij vertrouwt het land op het GlobalEye-systeem van het Zweedse Saab.

Deze ultramoderne surveillance-vliegtuigen zijn gebaseerd op de Canadese Bombardier Global 6500. Zij worden uitgerust met de GlobalEye-systemen van Saab, die de integratie en de verkoop op zich neemt. Deze Airborne Early Warning and Control-systemen verzamelen gegevens die worden ingevoerd in een geïntegreerd commando- en controlecentrum aan boord.

Daarbij opereert GlobalEye als een soort vliegend managementcentrum. De vliegtuigen hebben bovendien een operationele duur van twaalf uur, kunnen landen op korte banen, en vliegen op hoogtes van tot wel 37000 voet. Door de hoogte zijn AEW&C-systemen in staat moeilijk bereikbare plekken en dode hoeken te surveilleren, ondanks hoge bergtoppen en ijskappen.

Gesprekken

Het zijn momenteel enkel nog gesprekken. De Canadese luchtmacht heeft vooralsnog geen bestelling geplaatst, maar de kans is aannemelijk dat de RCAF dat wel gaat doen. Vorige maand maakte ook de NAVO bekend voor de Zweedse GlobalEye’s te kiezen als opvolger voor haar verouderde E-3A Sentry AWACS-toestellen van Boeing.

Daarmee kiest de NAVO voor het eerst in veertig jaar voor een niet-Amerikaans vliegtuig. Hoewel kenners verwachtten dat Boeing de opdracht zou krijgen, trokken de Amerikanen zich terug in de zomer van 2025. Toenmalig staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman, zag de terugtrekking als een kans: op deze manier kan er extra worden geïnvesteerd in de defensie-industrie van Europa.