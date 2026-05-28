China zet Europa onder druk COMAC toe te laten

China heeft grootste plannen met de COMAC C919 en wil dat het toestel zo snel mogelijk in Europa rondvliegt. Inmiddels is de Chinese regering zelfs overgegaan tot dwangmaatregelen om de Europese luchtvaartautoriteit onder druk te zetten.

Enkele jaren geleden presenteerde China vol trots de COMAC C919. Dat het Chinese paradepaardje voor een groot deel op Westerse onderdelen leunt, werd daarbij voor het gemak vergeten. Toch willen Xi en co. dat de C919 binnenkort ook in Europa te zien is. Momenteel is dat nog niet mogelijk, aangezien de EASA het vliegtuig vooralsnog niet heeft goedgekeurd op de Europese markt.

Om dat proces te versnellen zet de Chinese regering nu Airbus onder druk. Deze markt is enorm belangrijk voor de Europese vliegtuigfabrikant en Airbus krijgt enorme bestellingen uit China. Daarom zette het bedrijf zelfs een eigen productielijn op in Tianjin, niet ver van Peking. Echter, momenteel stokt de productie. In de eerste vijf maanden van dit jaar leverde Airbus slechts zestien A320neo-familie machines af, terwijl dat er vorig jaar nog 47 waren.

Volgens persbureau Bloomberg werpt de Chinese regering allerlei administratieve obstakels op om Airbus tegen te werken. Topman Guillaume Faury merkt op dat het gaat om zeker twintig vliegtuigen, die wel klaar waren maar nog niet afgeleverd konden worden. Volgens hem is dat probleem inmiddels opgelost, echter, en komen deze vliegtuigen bovenop de afleveringen van het tweede kwartaal.

Belangrijke stap

Momenteel is de C919 nog niet goedgekeurd op de Westerse markt. In het geval dat de EASA akkoord gaat met de Chinese machine, betekent dat een belangrijke stap voor COMAC. Momenteel is haar exportmarkt relatief beperkt tot China en enkele kleine airlines in Zuidoost-Azië. Toetrede tot de Westerse markten zou een grote sprong voorwaarts betekenen.

De C919 lijkt in uiterlijk en capaciteiten enorm op de Airbus A320 en de Boeing 737. Het grootste probleem met COMAC is op dit moment dat het bedrijf nog niet de productiecijfers weet te halen waarmee het kan concurreren met de tegenstanders. Chinese maatschappijen hebben samen orders uitstaan voor ongeveer driehonderd C919’s, maar vorig jaar wist het bedrijf slechts vijftien machines te produceren.

Als de Chinezen hun productiecijfers weten op te krikken, dan maakt het een grote kans in Europa. Onder meer Ryanair heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de COMAC. Topman O’Leary is boos op de vertragingen bij Boeing en wacht al lange tijd op zijn 737 MAX 10’s. Of Ryanair ook echt geïnteresseerd is in COMAC, of dat het vooral een publiciteitsstunt was, moet nog blijken. Zeker gezien de C919’s in het niet vallen wat betreft capaciteit, ten opzichte van de MAX 10.