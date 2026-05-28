Grote Europese airline keert terug naar Israël

Hoewel het Hongaarse Wizz Air grootste plannen heeft voor de luchthaven van Tel Aviv, was de luchtvaartmaatschappij lange tijd niet zichtbaar in Israël. Inmiddels is zij terug, maar met beperkte operaties.

In de zomer van vorig jaar sprak de Hongaarse prijsvechter Wizz Air met de Israëlische regering over het opzetten van een basis in Tel Aviv. Daarbij zou de airline vliegtuigen stationeren in Israël en dagelijks meerdere vluchten aanbieden. Het zou een nieuw hoofdstuk betekenen in het Midden-Oosten na een eerder mislukt avontuur in Abu Dhabi.

De onderhandelingen stuitten op flink verzet van de Israëlische nationale luchtvaartmaatschappij El Al, die niet nog meer concurrentie wilde. Maar de onderhandelingen tussen Wizz Air en de overheid vielen uiteindelijk stil toen Israël en de Verenigde Staten aanvallen op Iran uitvoerden. Op 28 februari dit jaar schortte Wizz Air al haar vluchten op naar het Midden-Oosten uit veiligheidsoverwegingen.

De tegenreactie kwam begin mei. De Israëlische overheid was ontevreden met het wegblijven van Wizz Air en besloot de onderhandelingen over de nieuwe basis eenzijdig stop te zetten. Van het plan om een miljard dollar te investeren, tien vliegtuigen te stationeren, en vijftig nieuwe routes op te zetten, bleef weinig over.

Terugkeer

Toch keert Wizz Air terug. Op donderdagochtend vroeg, stipt 05:00 uur, vertrok een roze Airbus A321neo als eerste vlucht van de dag vanuit Boedapest. In een kleine drie uur vloog de machine richting de Israëlische kustplaats, met aan boord commercieel directeur Ian Malin. Volgens hem is Wizz Air van plan ‘deze verbinding permanent weer aan te bieden’.

Hoewel de vaste basis voorlopig nog in de ijskast staat, bouwt Wizz Air toch aan serieus netwerk. De Hongaarse prijsvechter vliegt Israël aan vanuit zes bestemmingen: Boedapest, Hongarije; Sofia, Bulgarije; Larnaca, Cyprus; Krakau, Warschau, Polen; en Bratislava, Slowakije. Volgens Malin blijft Tel Aviv voorlopig puur een bestemming. Pas wanneer de veiligheidsrisico’s serieus zijn gedaald, kijkt het bedrijf opnieuw naar een permanente basis.