Cabinepersoneel krijgt hoge boetes van marechaussee op Schiphol

Bij een alcoholcontrole op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee hoge boetes uitgedeeld. Drie cabineleden probeerden onder invloed aan het werk te gaan.

De Koninklijke Marechaussee en de politie voerden op dinsdag 26 mei een alcoholcontrole uit op Schiphol. Zulke controles worden met regelmaat gehouden, bijvoorbeeld na feestdagen. Tijdens de test liepen drie leden van de cabinebemanning tegen de lamp. Voor welke maatschappij ze werkten en of ze alle drie bij hetzelfde bedrijf zitten, is niet bekend gemaakt. De steward had de meeste alcohol in zijn bloed. Zijn promille was 0.85, wat hem een boete van 1500 euro en een tijdelijk werkverbod opleverde.

Daarnaast werden ook twee stewardessen tijdens de controle op Schiphol op de bon geslingerd. Zij testten respectievelijk 0.48 en 0.31 promille. Het leverde hen geldboetes van 700 en 425 euro op. Of zij nog mee mochten op de vlucht is niet bekend, maar het is aannemelijk van niet. Bij veel luchtvaartmaatschappijen mag vliegend personeel maximaal 0.2 promille alcohol in het bloed hebben, minder dan bij bijvoorbeeld autorijden.

In de luchtvaart moet vliegend personeel zich aan strenge regels omtrent alcohol houden. Bij de meeste maatschappijen mogen piloten en cabinepersoneel tien uur voor de vlucht geen alcoholische drankjes meer drinken. Bij sommige airlines is dit zelfs twaalf uur. Dat betekent overigens niet dat ze voor die tijd los kunnen gaan: 24 uur voor aanvang van de werkdag is excessief drinken al niet meer toegestaan.

Tien keer over de limiet

In december, kort na de kerst, liepen een piloot en een steward ook al tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. De piloot kreeg geen geldboete, maar mocht van zijn werkgever rechtsomkeert naar huis maken. De steward kwam er bekaaider vanaf, hij mocht 1100 euro betalen. Een maand daarvoor maakte een stewardess van United Airlines het nog bonter. Zij had tijdens de vlucht een aantal flesjes wodka gedronken en raakte behoorlijk dronken. Na de landing nam medisch personeel haar mee ter controle. Toen bleek dat ze tien keer over de alcohollimiet was gegaan.