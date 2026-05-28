VS legt Brussels Airlines harde eis op

Congo heeft te maken met een ebola-epidemie. Vermoedelijk zijn al meer dan 900 mensen daar besmet. En dat heeft ook grote gevolgen voor Brussels Airlines. Verschillende werknemers zijn tijdelijk niet meer welkom in de Verenigde Staten.

Brussels Airlines heeft een groot Afrikaans netwerk: de maatschappij vliegt vanuit België meer dan zestig keer per week naar achttien diverse bestemmingen. Onder die bestemmingen valt ook de Democratische Republiek Congo, waar op dit moment een ware ebola-epidemie plaatsvindt. Meer dan 900 mensen zijn vermoedelijk besmet, en al 220 mensen overleden aan het besmettelijke virus. Daarom nemen verschillende landen maatregelen. De Verenigde Staten voerden eerder al een inreisverbod in voor niet-inwoners van dat land die de afgelopen 21 dagen in Congo, Oeganda of Zuid-Soedan zijn geweest. Dat verbod geldt vanaf nu ook voor crewleden.

En dat is een probleem voor Brussels Airlines. Binnen de Lufthansa Group zijn ze de grootste speler in Afrika. Daarnaast biedt de Belgische maatschappij vanaf Brussel rechtstreekse vluchten aan naar New York en Washington, de enige twee Amerikaanse bestemmingen. Daardoor zijn deze populair onder crew, maar worden nu voor een hoop personeelsleden lastig om te krijgen. Crewleden die de afgelopen drie weken in eerder genoemde Afrikaanse landen zijn geweest, mogen de VS tijdelijk niet in. Dat vraagt om aanpassingen in de roosters.

Een woordvoerder van Brussels Airlines meldt aan AeroTelegraph dat desbetreffend personeel van de vluchten naar New York en Washington wordt gehaald, en vervangen door ander personeel. Daarbij wordt benadrukt dat dit een tijdelijke oplossing is, omdat ‘variatie in bestemmingen belangrijk is voor de bemanning.’ De luchtvaartmaatschappij gaat nu in gesprek met werknemers en de vakbonden hoe ze dit de komende tijd vorm gaan geven.

Reisgegevens verzamelen

Het is niet de eerste keer dat de Verenigde Staten luchtvaartmaatschappijen extra regels opleggen omtrent ebola. In 2021 was er ook sprake van een uitbraak in Congo. Toen verplichtte het ‘Amerikaanse RIVM’ airlines om contactinformatie te verzamelen van reizigers uit gebieden waar het virus was opgelaaid. Overigens was er in die tijd, net als nu, geen directe vlucht tussen Congo en de VS.