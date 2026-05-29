KLM-piloot verrast in Amerika: ‘Ik had dit niet verwacht’

Een KLM-piloot heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van een 40-jarige carrière. Zijn allerlaatste vlucht vond plaats in Austin. Daar werd de vlieger onthaald met een onverwacht eerbetoon van de luchthaven.

KLM-piloot neemt afscheid

Op Austin-Bergstrom International Airport kreeg de KLM-piloot een bijzonder radiobericht van de luchtverkeersleiding. De ATC meldde dat er personen in reflecterende vesten klaarstonden voor zijn ontvangst. De reactie van de captain volgde meteen en was hoorbaar emotioneel. Via de radio gaf hij aan dat hij zijn zoon al in het zicht had. Na veertig jaar in de cockpit kwam daarmee een einde aan de carrière van de piloot, die zijn laatste vlucht uitvoerde richting de Verenigde Staten. Na de landing werd het toestel traditioneel onthaald met een watersaluut, waarbij brandweerwagens een waterboog vormden als eerbetoon aan zijn pensioen en zijn jarenlange dienst.

40 years in the skies. One unforgettable arrival at AUS. ✈️

AUS was honored to welcome a KLM Royal Dutch Airlines captain on his final flight after an incredible 40-year aviation career, marked with a traditional water cannon salute and a special family reunion. Congratulations! pic.twitter.com/LvjBflNfon — Austin-Bergstrom International Airport (@AustinAirport) May 28, 2026

‘Ik had dit niet verwacht’

De captain vertelde aan CBS Austin dat het eerbetoon hem volledig had verrast. ‘Dit was een grote verrassing, ik had dit niet verwacht’, zei hij. De inmiddels gepensioneerde piloot sprak van een zeer indrukwekkend en emotioneel moment. Vooral de aanwezigheid van de brandweer, de ceremonie op de grond en de zorgvuldige organisatie maakten diepe indruk op hem. Volgens hem was het afscheid daardoor veel groter en emotioneler dan hij ooit had kunnen voorzien.