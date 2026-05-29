Koninklijke Luchtmacht oefent vanaf Groningen Airport

De Koninklijke Luchtmacht voert van 22 juni tot en met 6 juli de oefening Moving Werewolf uit vanaf Groningen Airport Eelde. Tijdens deze training staat het verplaatsen van luchtoperaties op een alternatieve locatie centraal, waarbij verschillende onderdelen van de luchtmacht samenwerken om hun inzetbaarheid onder wisselende omstandigheden te testen.

Oefenen vanaf een civiele uitwijkbasis

Vanaf Groningen Airport Eelde worden alle vluchten uitgevoerd, met zowel vertrek als landing op dezelfde locatie. Daarmee wordt een realistisch scenario nagebootst waarin militaire operaties moeten worden voortgezet buiten de vaste thuisbasis, zoals Eindhoven. Binnen de oefening werken onder meer het Air Mobility Command en het Air Combat Command samen om te testen hoe snel en effectief een operationele luchtmachtcapaciteit kan worden verplaatst en opnieuw kan worden opgebouwd. Het gebruik van een civiele luchthaven is volgens de luchtmacht daarbij extra van belang in een veranderende geopolitieke context.

Moving Werewolf

Centraal binnen Moving Werewolf staat het opzetten, verplaatsen en draaiende houden van de volledige logistieke keten die nodig is voor luchtoperaties. Dit omvat niet alleen het uitvoeren van vluchten, maar ook de ondersteuning daaromheen, zoals onderhoud, bevoorrading en planning, zodat eenheden zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren. De oefening is daarmee gericht op het versterken van het zogenoemde self-supporting vermogen van de luchtmacht, waarbij eenheden in staat moeten zijn om ook zonder vaste infrastructuur langdurig inzetbaar te blijven.

Samenwerking

Een belangrijk onderdeel van de oefening dit jaar is de samenwerking tussen militaire eenheden en civiele luchtvaartpartners. Groningen Airport Eelde vervult hierin een faciliterende rol als maatschappelijke infrastructuur die haar voorzieningen beschikbaar stelt voor militaire training. De luchthaven beschikt over de benodigde vergunningen en faciliteiten om Defensie te ondersteunen bij grootschalige oefeningen, waardoor een realistische en gecontroleerde trainingsomgeving ontstaat.

Dagelijkse vluchten

Tijdens de oefenperiode worden vanaf de locatie dagelijks twee zogenoemde waves aan vluchten uitgevoerd, waarbij meerdere vliegtuigen per dag opstijgen en landen. Deze aanpak maakt het mogelijk om de logistieke keten intensief te belasten en tegelijkertijd overzicht en veiligheid te behouden. Volgens de luchtmacht worden dit soort oefeningen altijd zorgvuldig voorbereid, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de operationele doelen als de impact op de omgeving van de oefenlocatie. Door deze voorbereiding kan de belasting voor de omgeving worden beperkt, terwijl de deelnemende eenheden in een realistische setting trainen om hun inzetbaarheid en samenwerking verder te verbeteren.