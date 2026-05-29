Russische straaljager geland op Nederlandse vliegbasis

Een bijzondere straaljager trok op 28 mei veel bekijks op vliegbasis Gilze-Rijen. Op het Brabantse militaire terrein landde een MiG-17, een toestel dat vandaag de dag nog maar mondjesmaat in vliegende staat te zien is. Het gaat om een Sovjet-ontworpen jachtvliegtuig, dat in Polen is geproduceerd en tijdens de Koude Oorlog operationeel was.

Bijzondere tussenlanding op Gilze-Rijen

De MiG-17 kwam in de middag aan op vliegbasis Gilze-Rijen. De straaljager was onderweg van Polen naar een airshow in Engeland en maakte in Nederland een geplande tussenstop om bij te tanken. Voor veel bezoekers was het een unieke kans om het vliegtuig te bekijken. ‘Dichterbij kun je niet komen’, schreef de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) over de komst van het vliegtuig. ‘De Poolse straaljager maakt – op weg naar een airshow in Engeland – een stop bij ons op de vliegbasis.’

Enige vliegende MiG-17/Lim-5 in Europa

De landing zorgde voor een massale toestroom van vliegtuigspotters die zich langs de hekken van de vliegbasis verzamelden om het toestel te fotograferen en het moment vast te leggen. ‘Dit wil toch niemand missen?’ was daarbij een veelgehoorde reactie, zo schrijft Omroep Brabant. Een 17-jarige spotter zei: ‘Dit kon ik niet laten gaan.’Ook ervaren fotografen benadrukten het bijzondere karakter van de MiG-17, een type dat wereldwijd nog maar in zeer beperkte aantallen luchtwaardig is. Volgens de KLuHV betreft het bovendien het enige nog vliegende MiG-17/Lim-5-toestel in Europa.

Luchtvaartgeschiedenis

De MiG-17 geldt als een belangrijk stuk luchtvaartgeschiedenis uit de vroege Koude Oorlog. Het toestel werd ontwikkeld als opvolger van de MiG-15 en stond bekend om zijn verbeterde stabiliteit bij hoge snelheden. Met meer dan 10.000 gebouwde exemplaren was het ooit een van de meest gebruikte straaljagers in het Sovjet-invloedsgebied. Tegenwoordig wordt het toestel vooral gezien als erfgoed, waarbij nog slechts een klein aantal exemplaren wereldwijd luchtwaardig is. Een aanwezige omschreef het als volgt: ‘Het is een vliegend stuk erfgoed met veel historische waarde. Een Russisch vliegtuig, gemaakt in Polen, dat heeft gevlogen tijdens de Koude Oorlog. Dat is een flinke tijd geleden, maar juist daarom moeten we ‘m blijven bekijken. We moeten ‘m niet vergeten.’