Turkije op bezoek in Europa voor Embraer-vliegtuigen

De Turkse luchtmachtgeneraal Ziya Cemal Kadıoğlu heeft een officieel bezoek gebracht aan Portugal. Een belangrijk onderdeel van het programma was het bezoek aan de luchtmachtbasis Beja, waar de Embraer KC-390-vloot wordt ingezet. De ontmoeting wordt gezien als een interessante stap richting mogelijke samenwerkingen rond het KC-390-platform, dat door Ankara nauwlettend wordt gevolgd.

Officieel bezoek onder NAVO-vlag

Kadıoğlu bezocht Beja op uitnodiging van de Portugese luchtmachtcommandant generaal Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira. Het bezoek stond volledig in het teken van het versterken van de bilaterale defensierelaties binnen NAVO-verband en werd gezien als een strategische stap om de samenwerking tussen beide luchtmachten verder te verbreden. Volgens Turkse media bespraken beide partijen hoe gezamenlijke veiligheidstaken effectiever kunnen worden uitgevoerd en hoe de luchtmachten beter op elkaar kunnen worden afgestemd in een steeds complexer geopolitiek speelveld.

Focus op Embraer KC-390

Het meest opvallende onderdeel van het bezoek was de Embraer KC-390-vloot in Beja, waar de Turkse luchtmachtchef de Portugese 506e Rinocerontes-eenheid bezocht. Het toestel, ontwikkeld door de Braziliaanse fabrikant Embraer, is een nieuwe generatie militair transportvliegtuig dat is ontworpen voor luchttransport, air-to-air refuelling en diverse multifunctionele missies. De KC-390 geldt als een belangrijke stap in de modernisering van militaire luchttransportcapaciteit binnen NAVO-verband. Portugal behoort tot de eerste landen die het toestel operationeel hebben ingevoerd.

Nederland bestelt KC-390

Eerder plaatste Nederland al een bestelling voor de KC-390, samen met Oostenrijk en Zweden. In totaal gaat het om dertien toestellen, waarvan Nederland er vijf afneemt. Nederland fungeert daarbij als ‘lead nation’, wat betekent dat het de centrale coördinatie voert over het contract en de bijbehorende voorwaarden voor alle deelnemende landen. Door te werken met een gezamenlijke configuratie kunnen landen eenvoudiger samen opereren, personeel uitwisselen en onderhoud op elkaar afstemmen. De eerste leveringen voor Nederland worden vanaf eind 2027 verwacht, waarmee de C-390 geleidelijk de verouderde C-130 binnen de luchtmacht zal vervangen.