KLM-Cityhoppen met Embraer, of… wordt het een Airbus A220?

Waar gaat Goof & Goot nummer zoveel-en-zeventig over? Blijft het als vanouds KLM-Cityhoppen met Embraer…of worden dat in de toekomst Airbussen-A220? Air France doet goeie zaken met de laatste… Wie is de baas, en wie bepaalt wat?

Dan: blusvliegtuigen, een valide businessmodel. Zou je denken. Want elke zomer is het tegenwoordig raak. En al lang niet meer alleen in zuid-Europa. Nee, de rood-gele viermotorige turboprop Canadairs vliegen Europa-wijd af-en-aan. Waterscheppend en waterdroppend, tot ze er soms letterlijk bij neervallen. Werk genoeg…maar is het een business-model? Of pure strandtent-economie? Seizoensarbeid? Hoe dan ook: mevrouw Ursula von der Leyen gaat het doen!

Dan de Hoogvliegers…kent u ze? Leo had er eentje aan boord, die de knuppel bijzonder graag even wilde overnemen, maar helaas niet meer afgeven. En wat dan? En wat nu? U hoort het. Alleen even op PLAY klikken!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

