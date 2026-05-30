KLM-crew klaagt over planning A321neo: ‘Grote hoeveelheid klachten’

Cabinemedewerkers van KLM uiten groeiende frustratie over de inzet op de Airbus A321neo. Tijdens het meest recente cabineoverleg tussen vakbonden en KLM kwamen opvallend veel klachten aan bod over roosters, afgewezen verzoeken en beperkte grip op de planning rond de neo. KLM erkent de signalen en onderzoekt de situatie.

Veel klachten over neo-planning

De klachten rond het vliegen op de Airbus A321neo vormden een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het overleg op 28 mei tussen KLM en de vakbonden. Volgens FNV Cabine ontvangt de vakbond steeds meer klachten van zogenoemde neo-vliegenden. Medewerkers geven aan dat hun verzoeken om niet te vliegen op bepaalde dagen regelmatig worden afgewezen. Tegelijkertijd krijgen zij op die momenten vaak wel Europa-vluchten in hun rooster toegewezen. Dat zorgt voor frustratie en onduidelijkheid. Volgens de vakbond leeft dit onderwerp sterk onder het personeel. FNV Cabine en medewerkers vroegen zich tijdens het overleg af of er misschien sprake is van een soort verborgen systeem in de planning. Daarmee bedoelen zij dat verzoeken mogelijk niet direct worden geweigerd vanwege de neo zelf, maar dat de planning er indirect wel door wordt beïnvloed omdat er altijd genoeg crews voor dit toestel beschikbaar moeten zijn.

Reactie KLM

KLM zegt dat dit niet het geval is. Volgens de luchtvaartmaatschappij bestaat er geen apart systeem dat verzoeken afwijst om medewerkers specifiek op de neo te laten vliegen. Wel erkent KLM dat er signalen zijn vanuit het cabinepersoneel dat de planning niet altijd als eerlijk of duidelijk wordt ervaren. Daarom zijn er al aanpassingen gedaan in het planningssysteem (BIPs). KLM verwacht dat hierdoor minder verzoeken van neo-vliegende crew worden afgewezen. Uiteindelijk draait het volgens veel medewerkers vooral om duidelijkheid: weten waar je aan toe bent en meer controle hebben over je eigen rooster.

Trainingscompensatie definitief

Naast de discussie rond de A321neo werd ook stilgestaan bij de uitkomst over compensatie voor trainingen en grondopdrachten. Die stemming leverde een vrijwel unanieme uitslag op. Maar liefst 97 procent van de deelnemers stemde vóór de afspraken, waarmee de wijziging definitief wordt opgenomen in de cao. Concreet betekent dit dat (semi)verplichte trainingen en grondopdrachten voortaan worden gecompenseerd via tijd-voor-tijdregelingen en een vergoeding voor weekendopbouw. Trainingen die al plaatsvinden op een zogenoemde duty on leave-dag vallen daar buiten, omdat deze al onder het bestaande DI-budget vallen. Ook medewerkers die hun BTL-training eerder hebben gevolgd, profiteren alsnog van de nieuwe regeling: volgens de bond worden die compensaties na de zomer alsnog verwerkt.

KLM rekent op zomergroei

Tijdens het overleg gaf KLM ook een update over de personeels- en planningssituatie richting de zomerperiode. Daarbij blijft de maatschappij inzetten op verdere groei van de operatie, terwijl er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met onzekerheden rond bestemmingen in het Midden-Oosten. Vluchten naar die regio zijn nog altijd onderwerp van afwegingen, maar besluiten daarover worden vaak pas relatief kort voor vertrek genomen. Volgens KLM hangt dat samen met het behoud van landingsrechten op bepaalde bestemmingen. Voor cabinemedewerkers heeft dat directe gevolgen voor de planning.