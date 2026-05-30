SWISS gaat A220’s definitief vernietigen

SWISS ontmantelt twee Airbus A220-100’s voor onderdelen, nadat het type door aanhoudende motorproblemen is uitgegroeid tot een kostenpost in de operatie. De toestellen staan al maanden stil in Toulouse en keren niet meer terug in passagiersdienst. Eerder kondigde SWISS al aan de A220-100 geleidelijk uit te faseren.

Stilstand in Toulouse

De twee toestellen met registraties HB-JBC en HB-JBD stonden oorspronkelijk slechts tijdelijk aan de grond, maar die tijdelijke maatregel is nu definitief. De vliegtuigen werden aanvankelijk opgeslagen in afwachting van hun herintrede in de vloot. Die optie is nu definitief van de baan. In plaats van herstel kiest de airline ervoor om de toestellen te gebruiken voor onderdelen.

Launch customer met een wrange uitkomst

SWISS was de eerste luchtvaartmaatschappij die in 2016 het type in ontvangst nam. Het model begon als Bombardier C Series, later hernoemd naar Airbus A220. Daarmee positioneerde SWISS zich als pionier van een nieuwe generatie toestellen die moest uitblinken in efficiëntie en comfort. De realiteit is echter veranderd door hardnekkige motorproblemen bij de Pratt & Whitney PW1500G-motoren. De structurele problemen met de GTF-motoren hebben de A220 vloot al langere tijd onder druk gezet. Swiss ziet zich daardoor genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te nemen om de beschikbaarheid van de resterende toestellen te garanderen. Door de twee vliegtuigen te ontmantelen kan de maatschappij waardevolle onderdelen gebruiken voor grotere A220-300’s.

Impact op KLM

KLM is ook geraakt door de wereldwijde motorproblemen bij regionale jets. Binnen de Embraer E2-vloot van KLM Cityhopper zorgden problemen met Pratt & Whitney-motoren van het type 1900G ervoor dat meerdere toestellen langdurig uit de operatie zijn gehaald. Inmiddels zijn deze problemen grotendeels onder controle; twee van de op Twente geparkeerde Embraers zijn in de afgelopen maanden uit hun cocon “gekropen”. De PH-NXA vloog gisteren, in navolging van de PH-NXB, naar Bratislava voor een C-check. De PH-NXD en NXE staan nog altijd ingepakt op Twente te wachten op hun beurt om weer uit te kunnen vliegen.