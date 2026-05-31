EasyJet krijgt mogelijk een nieuwe eigenaar

De Britse prijsvechter easyJet staat mogelijk aan de vooravond van een ingrijpende machtswisseling. Het Amerikaanse investeringsbedrijf Castlelake bevestigt dat het onderzoekt of een bod op de luchtvaartmaatschappij haalbaar is.

EasyJet te koop?

Volgens Castlelake is er op dit moment nog geen benadering geweest richting het bestuur van de Britse luchtvaartmaatschappij. ‘Er is geen zekerheid dat er daadwerkelijk een bod zal worden uitgebracht, noch onder welke voorwaarden dat zou gebeuren’, aldus Castlelake. Onder de Britse overnameregels moet het bedrijf uiterlijk 26 juni met een formeel bod komen of zich terugtrekken uit het proces. EasyJet zelf wilde geen commentaar geven op de situatie. Met een huidige beurswaarde van ongeveer drie miljard pond is easyJet voor investeerders relatief betaalbaar geworden na jaren van koersdruk.

Dalende beurskoers

De belangstelling van Castlelake komt op een moment waarop easyJet het moeilijk heeft op de beurs. Het aandeel verloor meer dan een derde van zijn waarde in de afgelopen twaalf maanden en noteert ruim 75 procent lager dan de piek van elf jaar geleden. Analist Andrew Charlton van Aviation Advocacy noemt de maatschappij zelfs het dier achteraan in de kudde, en daardoor waarschijnlijk de volgende kandidaat om opgepikt te worden. De problemen worden versterkt door geopolitieke spanningen. Sinds het uitbreken van het conflict rond Iran zijn luchtvaartaandelen wereldwijd onder druk komen te staan. EasyJet-topman Kenton Jarvis gaf eerder aan niet verrast te zijn door het grote aantal beleggers dat tegen het aandeel speculeert. ‘De koers van alle luchtvaartmaatschappijen is gedaald sinds het begin van het conflict. Wij verwachten marktbewegingen en zien daarin ook kansen’, zei hij tegen de Financial Times.

Grote investeerder

Sinds 2020 investeerde het concern meer dan vijf miljard dollar in luchtvaartmaatschappijen en leasebedrijven. Castlelake speelde bovendien een belangrijke rol bij de redding van de Scandinavische luchtvaartgroep SAS tijdens de Chapter 11-herstructurering en werkte daarbij samen met onder meer Air France-KLM. Die deelneming werd later weer verkocht. Ook voerde het bedrijf eerder dit jaar gesprekken met het noodlijdende Spirit Airlines, maar besloot uiteindelijk geen deal door te zetten. Daarnaast verhuurde Castlelake vliegtuigen aan maatschappijen als Delta Air Lines en Qatar Airways.

Bedrijfsmodel onder druk

Een deel van de kwetsbaarheid van easyJet ligt volgens kenners in het bedrijfsmodel. Sinds de oprichting in de jaren negentig positioneerde easyJet zich als betaalbaar alternatief voor traditionele luchtvaartmaatschappijen. Maar die positie is de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Concurrenten als Ryanair en Wizz Air opereren nog goedkoper, vliegen vaker vanaf goedkopere luchthavens en houden hun kostenbasis lager. Tegelijkertijd hebben traditionele netwerkmaatschappijen zoals British Airways hun Europese product uitgekleed en lijken zij op korte routes steeds meer op prijsvechters.

‘EasyJet is waarschijnlijk de Europese maatschappij die het meest blootstaat aan risico’s vanwege haar hybride model’, stelt Andrew Charlton. Volgens hem is de maatschappij uitgegroeid tot een mini-versie van de traditionele Europese netwerkmaatschappijen, maar zonder de lucratieve businessclass-inkomsten die die airlines wel genereren. EasyJet mikt op middellange termijn op een winst van één miljard pond, mede dankzij de snelgroeiende vakantieactiviteiten. Analisten verwachten echter dat de maatschappij dit jaar minder dan honderd miljoen pond winst zal behalen, fors lager dan de 665 miljoen pond van vorig jaar. Dat maakt die miljardendoelstelling volgens Barclays voorlopig nog ver weg.