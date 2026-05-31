Schiphol betaalt KLM een fors bedrag

Schiphol betaalt KLM bijna één miljard euro om te verhuizen.

Door de verplaatsing van KLM’s vrachtactiviteiten van Schiphol-Centrum naar het vrachtgebied en de verplaatsing van KLM Catering Services naar Schiphol-Noord, komt er ruimte vrij voor een grootschalige herontwikkeling van de luchthaven. De overeenkomst vormt een concrete stap binnen het bredere Masterplan Schiphol-Centrum, waarin Schiphol zich voorbereidt op de ontwikkeling van de luchthaven richting 2050. De verhuisvergoeding bedraagt ruim een half miljard euro, naast de koop van de KLM-gebouwen.

Grote vliegtuigen op Schiphol

Volgens Schiphol en KLM maakt de overeenkomst meerdere strategische ontwikkelingen tegelijk mogelijk. Allereerst ontstaat er fysieke ruimte voor de toekomstige generatie vliegtuigen, die groter en breder zijn dan de huidige vloot. Dit vraagt om aangepaste opstelplaatsen en een herinrichting van het luchtvaartterrein. Omdat het aantal vliegbewegingen op Schiphol begrensd is, verschuift de focus bij airlines naar grotere vliegtuigen, waarmee zij per vlucht meer passagiers kunnen vervoeren. Binnen dat kader wordt de herontwikkeling van Schiphol-Centrum gezien als een noodzakelijke voorwaarde.

Nieuwe terminal

Daarnaast komt de bouw van een nieuwe Terminal Zuid een stap dichterbij. Deze terminal moet de groeiende passagiersstromen opvangen en de capaciteit van Schiphol toekomstbestendig maken. De huidige terminalstructuur nadert haar grenzen, waardoor uitbreiding noodzakelijk wordt om de kwaliteit van de passagierservaring op peil te houden. Ook wordt met deze herinrichting ingespeeld op een efficiëntere afhandeling van het luchtverkeer, met meer ruimte voor operatie en verbeterde doorstroming op het platform.

Cargo moet verhuizen

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de verplaatsing van de KLM-vrachtactiviteiten naar een nieuw te ontwikkelen vrachtlocatie in Schiphol-Zuidoost. Daar wordt gewerkt aan een modern logistiek gebied. De nieuwe locatie, waaronder het toekomstige Vracht 15-gebouw, moet de vrachtoperaties toekomstbestendig maken. Niet alleen wordt de fysieke infrastructuur vernieuwd, ook de arbeidsomstandigheden en de samenwerking binnen de keten moeten hierdoor verbeteren. Naast vracht verhuizen ook KLM Catering Services en Topside naar nieuwe locaties binnen het luchthavengebied, waardoor Schiphol-Centrum verder kan worden herontwikkeld.