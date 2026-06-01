Corendon, TUI, Transavia en KLM spreken waardering uit

Op International Cabin Crew Day spraken Corendon, TUI, Transavia en KLM hun waardering uit voor hun cabin crew. Op 31 mei staan luchtvaartmaatschappijen wereldwijd stil bij de inzet van hun cabinepersoneel.

Verrasing aan boord van KLM

Aan boord van een KLM-vlucht werd cabin attendant Anouk verrast door internetfenomeen theguywiththeprinter, die tijdens de vlucht met een polaroidcamera foto’s maakte en deze direct uitprintte. KLM deelde het moment op social media en koppelde er een bredere boodschap aan voor al het cabinepersoneel. ‘Onze cabin attendant Anouk kreeg een geprint portret. Maar eerlijk gezegd is deze voor alle cabin crew van KLM en KLM Cityhopper. Dank jullie wel dat jullie elke dag miljoenen passagiers zich veilig, welkom en verzorgd laten voelen, terwijl jullie met eindeloos geduld en een glimlach omgaan met het leven op 35.000 voet. Eerlijk gezegd verdient elk crewlid een portret. Of een billboard.’

‘Verhaal op duizend verschillende manieren’

Benjamin Smith, CEO van Air France-KLM, stond in zijn boodschap uitgebreid stil bij de rol van cabin crew. Hij liet weten dat hij nooit uitgekeken raakt op de berichten die hij ontvangt van klanten over hun ervaringen aan boord. ‘Er is iets waar ik nooit genoeg van krijg: de brieven en berichten die ik ontvang van klanten over onze cabin crew’, aldus Smith. ‘Elke week komen er een paar op mijn bureau of in mijn inbox en ik lees ze altijd. Ze vertellen vaak hetzelfde verhaal op duizend verschillende manieren.’ Volgens Smith laten die verhalen zien hoe groot de impact van cabin crew is. Hij noemde hen daarnaast een van de belangrijkste gezichten van de merken binnen Air France-KLM en sprak zijn trots uit over hun inzet en toewijding.

Veilige en vertrouwde reiservaring

Transavia legde de nadruk op de rol van cabin crew in het creëren van een veilige en vertrouwde reiservaring, waarin persoonlijke aandacht een belangrijke rol speelt in hoe passagiers een vlucht ervaren. De airline schreef: ‘International Flight Attendant Day. Een warme glimlach bij het instappen. Een luisterend oor wanneer je dat nodig hebt. Een helpende hand, altijd op het juiste moment. Onze crew zorgt ervoor dat je niet alleen veilig, maar ook met een goed gevoel op je bestemming aankomt. De crew van Transavia maakt daarin écht het verschil. Elke vlucht opnieuw.’

Warme glimlach

Corendon zette haar cabin crew in het zonnetje met een warme boodschap. De airline schrijft dat achter elke vlucht een combinatie van zorg, toewijding en persoonlijke aandacht schuilgaat, en dat juist dat het verschil maakt in de ervaring van passagiers. In hun eigen woorden: 'Happy International Flight Attendant Day! Achter elke reis schuilt zorg, toewijding en een warme glimlach die boven de wolken op je wacht. Vandaag vieren we onze ongelooflijke cabin crew die elke vlucht bijzonder maken met hun professionaliteit, energie en passie voor wat ze doen. Dank jullie wel voor alles wat jullie doen.'

Safety professionals

TUI stond ook op deze stil bij de rol van haar cabin crew. Volgens de airline vormen zij voor passagiers vaak het gezicht van de maatschappij, waarbij professionaliteit, aandacht en gastvrijheid ervoor zorgen dat vluchten niet alleen veilig verlopen, maar ook prettig en vertrouwd aanvoelen. Tegelijkertijd wees TUI op de minder zichtbare kant van het beroep: de grote verantwoordelijkheid die cabin crew dragen als getrainde safety professionals, die in complexe situaties snel moeten kunnen handelen en tijdens elke vlucht paraat staan om passagiers te helpen. De airline sprak haar waardering uit voor alle cabin crew binnen de TUI Group en daarbuiten, en bedankte hen voor hun inzet, betrokkenheid en passie voor het vak.