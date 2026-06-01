Duitser wil 747-vluchten starten vanaf Las Palmas: ‘Can Am Airways’

Het is een bijzonder verhaal: een Duitser op de Canarische Eilanden wil beginnen met een eigen airline die exclusief met Boeing 747’s vliegt. Hij noemt zijn airline ‘Can Am Airways’ en wil gaan vliegen vanaf Las Palmas.

De Mediterraanse eilanden in Europa worden steeds populairder onder Noord-Amerikaanse vakantiereizigers. Verschillende airlines starten routes naar bestemmingen als Ibiza, Mallorca en Tenerife nu zij Airbus A321XLR’s in de vloot verwelkomen. In de toekomst moet daar een extra airline bijkomen. Echter, in schril contrast, vliegt deze enkel met Boeing 747’s.

De Duitse ondernemer Klaus J. Lauth is woonachtig op Gran Canaria en ziet de potentie. Volgens hem zijn er veel mensen die in Noord-Amerika wonen en zowel de Canarische Eilanden als landen in West-Afrika willen bezoeken. Echter, hij beweert dat deze mensen niet zomaar willen plaatsnemen in een krappe Airbus A321XLR. Daarom wil hij deze routes uitvoeren met een heel ander soort vliegtuig.

Hij stelt zich een eerste route tussen Washington D.C. via Gran Canaria naar Abuja, Nigeria, voor. Dat wil hij aanvankelijk doen met een Airbus A340, die hij wet-leaset van het Duitse USC, inclusief een ACMI-contract. Op termijn, echter, wil Lauth deze vluchten uitvoeren met een Boeing 747-400 met een exclusieve zakenklasse. Daarbij benadrukt hij vooral het belang van de vrachtcapaciteit op deze routes. Zijn nieuwe airline wil hij ‘Can Am’ noemen.

Pan Am

Can Am lijkt in naam veel op het iconische Pan Am, dat in de jaren negentig failliet ging. In combinatie met de Boeing 747 en de Canarische Eilanden doet dat terugdenken aan de dodelijke Tenerife-ramp van 1977. Twee Boeing 747’s van KLM en Pan Am moesten uitwijken naar Tenerife nadat er een bomexplosie had plaatsgevonden op de luchthaven van Gran Canaria.

Toen het vliegveld van Las Palmas weer was vrijgegeven, ontstond er grote chaos op de luchthaven van Tenerife. De 747 van KLM startte take-off terwijl het Pan Am-toestel zich nog altijd op de baan begaf. Door de dichte mist konden de piloten het andere vliegtuig niet zien. De KLM 747 crashte op het Amerikaanse vliegtuig, waarbij 583 mensen om het leven kwamen.