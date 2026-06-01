Emirates A380 zorgt voor gewonden bij Airbus A320 

Nadat een Airbus A320 van Eurowings op een andere hoogte kwam te vliegen, zorgde plotselinge turbulentie voor enkele gewonden aan boord van het vliegtuig. De machine vloog te dicht achter een Airbus A380.

Hoewel veel landen in de Balkan zelf geen Airbus A380 verwelkomen, hangt hun luchtruim er vol mee. Dagelijks vliegen tientallen superjumbo’s vanuit de Golfregio over de Balkan naar grote Europese hubs als Amsterdam, Frankfurt, Londen, München en Parijs. De grote, logge vliegtuigen hebben grote effecten op de luchtstromen. Kleinere jetliners wordt geadviseerd niet binnen 25 mijl van een viermotorige machine te vliegen.

Dat ging mis voor een Airbus A320, registratie D-AEWS, van het Duitse Eurowings. 157 passagiers stapten zaterdag 30 mei in Rhodos, Griekenland, aan boord van vlucht EW635 naar Keulen/Bonn. Toen het vliegtuig zich boven Bosnië en Herzegovina begaf, klom het van FL360 naar Fl380. Het is een verschil van slechts tweeduizend voet, maar het had grote impact op de relatief kleine Airbus A320.

Gewonden

Emirates vlucht 1 tussen Dubai en Londen Heathrow bevond zich op dat moment op diezelfde hoogte. De Airbus A320 kwam slechts enkele mijlen achter de superjumbo van de Golfmaatschappij terecht. De wake turbulence die de Airbus A380 achterliet, zorgde onverwachts voor het flink schudden van de A320. Als gevolg raakten enkele passagiers lichtgewond, en één stewardess zou haar hoofd tegen het plafond hebben gestoten.

Volgens Eurowings werden de getroffen passagiers na landing in Keulen/Bonn direct opgevangen door het medisch luchthavenpersoneel. ‘De veiligheid van onze gasten en bemanningen is altijd de hoogste prioriteit voor Eurowings’, meldt een woordvoerster. ‘We betreuren het incident en wensen de getroffenen een spoedig herstel.’

Veilige afstand

De internationale veiligheidsregels stellen een afstand van 25 mijl vast voor het volgen van superjumbo’s. Hoewel de ergste effecten na vijftien mijl verdwenen zijn, wordt er een ruime marge gehanteerd om dergelijke incidenten te voorkomen. Desondanks gaat het niet altijd goed. Zo kon een Bombardier Challenger 600 worden afgeschreven nadat het in de sleur terecht kwam van een Emirates-toestel.