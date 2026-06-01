KLM viert “granieten” jubileum belangrijke Fokker-vlucht

Negentig jaar geleden landde KLM voor het eerst op Bonaire op een geplande lijndienst. Sindsdien is de Nederlandse luchtvaartmaatschappij blijven komen en is Bonaire een vaste bestemming geworden in het netwerk.

Op 9 mei 1936 landde er voor het eerst een toestel van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. op de landingsbaan van Bonaire vanuit Curaçao. Het ging daarbij om een Fokker F.18 “Oriol”, een zustervliegtuig van de bekende Fokker F.18 “Snip” die twee jaar eerder de eerste Trans-Atlantische vlucht uitvoerde naar Curaçao. Het werd een opmaat naar meer.

KLM startte officieel met de lijndienst naar Bonaire op 31 mei 1936. De Fokker F.18 had inmiddels registratie PJ-A10 gekregen, deze behoorde toe tot de West-Indische tak van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De eerste lijnvlucht van KLM tussen Curaçao en Bonaire werd een groot succes en de airline voerde deze route nog meerdere malen dat jaar uit.

Hoewel er destijds maximaal zestien passagiers aan boord konden van de Fokker, vliegt KLM tegenwoordig met grote widebodies naar de benedenwindse eilanden. Negentig jaar na de eerste lijnvlucht naar Bonaire, vertrok een Airbus A330-300, registratie PH-AKE, vanuit Schiphol richting het Caraïbische eiland. Op vlucht KL767 maakt de airline nog altijd een tussenstop, hoewel deze tegenwoordig op Aruba is.

Feestelijke maand

De maand mei is, historisch gezien, een feestelijke maand voor KLM. Op 21 mei 1946 lanceerde de airline haar directe lijnvluchten naar New York. De eerste vlucht vond plaats met een Douglas C-54 Skymaster met ruimte voor 32 passagiers. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij was daarmee de allereerste Europese airline die de Trans-Atlantische sprong waagde.