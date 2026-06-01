Transavia en KLM ontvangen nieuwe leveringen uit Toulouse

Transavia en KLM namen onlangs nieuwe toestellen uit de Airbus A320neo-familie in ontvangst. Het betreft voor Transavia het zeventiende toestel en voor KLM het zestiende. Beide airlines vervangen in hoog tempo hun oudere Boeing 737-vloot.

Nieuwe levering op Schiphol

Op vrijdag 29 mei 2026 landde de nieuwste aanwinst van Transavia op Schiphol. Het toestel, met registratie PH-YHF, kwam in de middag aan vanuit Toulouse, waar Airbus de A321neo assembleert en uitlevert. Op 30 mei begon dit toestel met commerciële vluchten en vloog in twee dagen maar liefst tien legs. De timing is bovendien gunstig met het oog op het drukke zomerseizoen. De Airbus A321neo biedt daarbij duidelijk meer capaciteit dan de 737, met extra stoelen per vlucht en een efficiëntere inzet van het toestel. Dat maakt het mogelijk om in piekperiodes meer passagiers te vervoeren zonder het aantal vluchten evenredig te hoeven verhogen.

KLM neemt PH-AXT in ontvangst

KLM ontving kort daarvoor nog de zestiende A321neo op Schiphol, registratie PH-AXT met de naam ‘Bruin blauwtje’. Ook bij KLM vormt de Airbus A321neo een belangrijk onderdeel voor de vervanging van de Boeing 737. In totaal biedt de A321neo bij KLM ruimte aan 227 passagiers, waarvan er twintig in Business Class kunnen zitten. Alle A321neo’s van KLM zijn vernoemd naar vlindersoorten.

‘Beste vliegtuigen’

De huidige vlootontwikkeling vindt zijn oorsprong in de grootschalige Airbus-order die Air France-KLM in 2021 plaatste. ‘Dit is een belangrijke stap vooruit voor KLM, Transavia en Air France, die de beste beschikbare vliegtuigen zullen inzetten voor hun netwerkbehoeften. De uitstekende prestaties van de A320neo-familie en de A350F Full Freighter, die stillere, brandstofefficiëntere en kosteneffectievere vliegtuigen zijn, maken hen tot de beste keuze voor de langetermijngroei van onze vloot. Ze zullen een belangrijke rol spelen bij het behalen van onze ambitieuze doelstellingen, waaronder nul netto CO₂-uitstoot in 2050’, zei Benjamin Smith, CEO van Air France-KLM.