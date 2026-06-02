KLM vliegt naar nieuwe zomerbestemming

Vanaf 30 mei heeft KLM een nieuwe seizoensverbinding geopend tussen Schiphol en het noordwesten van Spanje. De luchtvaartmaatschappij zet daarmee in op een bestemming die naar eigen zeggen draait om cultuur, geschiedenis en slow travel.

Santiago de Compostela

De verbinding naar Santiago de Compostela wordt uitgevoerd met Embraer 190- en 175-toestellen en richt zich op zowel citytrips als langere zomervakanties. Volgens KLM is de route opgezet om reizigers een bestemming te bieden die draait om beleving. De nieuwe verbinding wordt tijdens de piekmaanden juli en augustus dagelijks uitgevoerd. Buiten deze drukste periode ligt de frequentie op weekendvluchten. De inzet van de Embraers maakt het mogelijk om flexibel capaciteit te bieden op routes waar de vraag sterk seizoensgebonden is.

Eerste vlucht

De eerste KLM-vlucht op deze nieuwe route vertrok op 30 mei richting Santiago–Rosalía de Castro Airport. De vlucht werd uitgevoerd met een Embraer 190, registratie PH-EZR, en markeert daarmee de officiële start van de verbinding. De luchthaven ligt in de wijk Lavacolla, ongeveer twaalf kilometer ten oosten van het stadscentrum van Santiago de Compostela. Het betreft een civiele en militaire luchthaven die in beheer is van AENA. Daarnaast fungeert de luchthaven als belangrijke base voor onder meer Ryanair en Vueling. In 2025 verwerkte de luchthaven ruim 3,12 miljoen passagiers.