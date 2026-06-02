Koning achter het stuur van Nederlandse ‘vliegende auto’

Koning Willem Alexander zat gisteren achter het stuur van een wel heel bijzonder toestel. Het was deze keer geen Boeing 737 maar de ‘vliegende auto’ van PAL-V.

PAL-V, de Nederlandse bouwer van vliegende auto’s, heeft zijn FlyDrive-concept gepresenteerd aan koning Willem-Alexander. De fabrikant uit Raamsdonksveer was aanwezig als een van de drie genomineerden voor de Peter Wennink Tech Award tijdens het 75-jarige jubileum van techbrancheorganisatie FME. PAL-V behoorde tot de drie finalisten voor de prijs. De award ging uiteindelijk naar LeydenJar, een startrup in batterijtechnologie.

Tijdens het evenement nam de koning de tijd om zich te laten informeren over de gyrocopter die rijden en vliegen combineert. Volgens het bedrijf onderstreept het koninklijke bezoek het belang van innovatie binnen de Nederlandse technologiesector.

Topman Robert Dingemanse noemt de nominatie een erkenning voor PAL-V als strategische fabrikant binnen de Nederlandse technologiesector. Volgens hem speelt het bedrijf internationaal een rol in de ontwikkeling van advanced air mobility. Daarbij wijst hij erop dat PAL-V voor een groot deel leunt op Nederlandse leveranciers en samenwerkt met universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen. Het bedrijf ziet zijn vliegende auto niet alleen als een technisch product, maar ook als onderdeel van een breder ecosysteem van investeerders, partners en klanten die werken aan nieuwe vormen van mobiliteit.

Het zogenoemde FlyDrive-voertuig van PAL-V is een compacte auto die kan transformeren tot een autogyro. Op de weg heeft het voertuig een bereik van ongeveer 1.315 kilometer. In de lucht ligt de topsnelheid rond de honderdzestig kilometer per uur, met een maximale vlieghoogte van circa 3.350 meter. Volgens het bedrijf biedt deze technologie een vorm van ‘deur-tot-deur mobiliteit’, waarbij gebruikers zonder overstappen van de weg naar de lucht kunnen gaan. Eerder dit jaar werd de machine goedgekeurd door de RDW.