Maastricht over komst Transavia: ‘Stiekem ons verlanglijstje’

Een jaar geleden landde een Transavia-chartervlucht op Maastricht Aachen Airport. Dat deelde de luchthaven destijds op sociale media met de boodschap: ‘Geen vaste bestemming voor hen… maar wij zijn stiekem al ons verlanglijstje aan het maken’, als knipoog naar de wens om Transavia vaker te verwelkomen. Een jaar later komt daar verandering in, al is het tijdelijk.

Verlanglijstje vervullen

De luchtvaartmaatschappij reageerde destijds: ‘Wat een warm welkom! Het was een korte maar prettige landing op Maastricht. Wie weet tot snel – wij staan altijd open voor nieuwe bestemmingen.’ Een jaar later laat de luchthaven weten blij te zijn met de komst van Transavia en schrijft: ‘Dát noemen we pas een verlanglijstje vervullen!’ Transavia benadrukt daarnaast het compacte karakter van Maastricht Aachen Airport als onderdeel van de reizigerservaring. ‘Inchecken gaat snel, de beveiliging verloopt soepel en voor je het weet zit je ontspannen bij de gate’, meldt de airline op haar website.

Transavia vliegt vanaf Maastricht

De Limburgse luchthaven is blij met de komst van Transavia in 2027. ‘Vanwege de sluiting van Eindhoven Airport vliegen we tijdelijk vanaf Maastricht Aachen Airport’, meldt Transavia op haar website. Voor de luchthaven betekent dat een duidelijke opschaling van het aantal vliegbewegingen, met bestemmingen als Alicante, Málaga, Faro, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife en Valencia. Tegelijkertijd blijft het tijdelijke karakter leidend: zodra Eindhoven Airport weer volledig operationeel is, verschuift het vliegverkeer.

Vakantievluchten

Eerder ving Maastricht ook al een tijdelijke piek op door stakingen in België. Op één dag weken vijftien vluchten uit naar de Limburgse luchthaven. Daarbij ging het om een uitzonderlijke operatie waarbij de capaciteit volledig werd opgeschaald. Het betrof onder meer tien passagiersvluchten van Wizz Air, twee van Corendon Airlines en drie extra vrachtvluchten. De infrastructuur van de luchthaven is ingericht op het verwerken van vakantievluchten en ad-hoc pieken, waardoor dergelijke situaties operationeel kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd blijft de luchthaven kampen met een lastige concurrentiepositie door nabijgelegen luchthavens over de grens waar aanzienlijk lagere vliegbelastingen gelden.