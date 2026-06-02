Nieuwe vliegtuigen voor Nederlandse luchtmacht in volgende fase

Pilatus heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de PC-7 MKX in aanbouw voor de Koninklijke Luchtmacht. Het toestel wordt het nieuwe lesvliegtuig voor de opleiding van toekomstige vliegers en is de opvolger van de huidige PC-7. Op de beelden is te zien hoe de belangrijkste structurele componenten samenkomen in de assemblage, waarmee de productie een volgende fase ingaat.

Productie van PC-7 MKX

In de fabriek van Pilatus in Zwitserland zijn de romp en vleugels van het eerste toestel inmiddels samengebracht. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in de bouw bereikt. Het is het moment waarop het vliegtuig voor het eerst echt zijn vorm krijgt als geheel. Vanaf hier begint de volgende stap in de productie, waarin het toestel verder wordt opgebouwd met bekabeling, instrumenten en alle interne systemen. Ook wordt in deze fase uitgebreid gecontroleerd of alles precies volgens specificaties is gebouwd, zodat het toestel straks veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. ‘We zijn verheugd om te zien hoe dit vliegtuig vorm krijgt’, laat de fabrikant weten op sociale media.

Nieuwe generatie trainingsvliegtuigen

Bij Pilatus vond eerder dit jaar een ceremonie plaats. Tijdens die gelegenheid zetten luchtmachtvertegenwoordigers hun handtekening op de romp van het eerste toestel, waarmee het startschot werd gegeven voor de serieproductie van acht vliegtuigen. De nieuwe toestellen zijn bedoeld voor de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO) op Vliegbasis Woensdrecht, waar toekomstige piloten hun eerste vlieguren maken en worden voorbereid op vervolgopleidingen richting jachtvlieger of helikoptervlieger. Met de introductie van de nieuwe vloot wil Defensie de opleiding moderniseren door beter aan te sluiten op de technologie en prestaties van hedendaagse toestellen, terwijl het opleidingsproces efficiënter en realistischer moet worden ingericht.

Inzet van PC-7

Na tientallen jaren intensief gebruik naderen de Nederlandse PC-7’s inmiddels het einde van hun technische levensduur. De PC-7 is een tweezits turboprop die al decennialang de basis vormt van de elementaire vliegtraining. Het toestel wordt daarnaast ingezet voor diverse (inter)nationale oefeningen en trainingsactiviteiten, waaronder ondersteuning bij QRA-trainingen voor luchtruimbewaking en specialistische helikoptertrainingen binnen het HWIC-programma. Met in totaal dertien toestellen op Vliegbasis Woensdrecht vervult de PC-7 een veelzijdige rol binnen de operationele gereedstelling van de Koninklijke Luchtmacht.