Rusland gebruikt Antonov voor bijzondere operatie

Een Antonov An-124 is naar Antalya Airport in Turkije gevlogen voor een opvallende operatie. Het zware vrachtvliegtuig werd ingezet om de romp en belangrijke onderdelen van een zwaar beschadigde Sukhoi Superjet 100 op te halen en deze terug te transporteren naar Rusland.

Antonov op Antalya Airport

De Antonov An-124 van Volga-Dnepr Airlines (RA-82074) voerde eind mei een opvallende vlucht uit voor een bijzondere transportoperatie. Op 31 mei vertrok het zware vrachtvliegtuig in de late avond vanaf Moscow Sheremetyevo richting Antalya, waar het toestel na een vlucht van bijna zes uur in de nacht van 1 juni aankwam. Het vliegtuig bleef vervolgens geruime tijd op Antalya Airport om een zwaar beschadigde Sukhoi Superjet 100 van Azimuth Airlines, die daar sinds het incident in november 2024 stond, in te laden voor transport naar Rusland. Op 2 juni vertrok de Antonov opnieuw, dit keer volgens Flightradar24 richting Rostov-on-Don Airport.

Schade na zware landing en brand

De Sukhoi van Azimuth Airlines, registratie RA-89085, raakte op 24 november 2024 ernstig beschadigd bij een incident op Antalya Airport. Tijdens de landing onder moeilijke omstandigheden raakte de machine van de baan en vatte een motor vlam. Alle 91 inzittenden konden tijdig via de noodglijbanen worden geëvacueerd. De Sukhoi liep echter dusdanig zware schade op dat het niet meer inzetbaar was. Het vliegtuig bleef daarna langdurig op Antalya Airport staan. Na twee jaar werd uiteindelijk besloten het toestel te ontmantelen op de Turkse luchthaven, een proces dat recent werd afgerond. Vervolgens werd de Antonov An-124 ingezet om de romp en bruikbare onderdelen terug te vervoeren naar Rusland.

An-124 en Ilyushin Il-76

De vrachtoperatie werd uitgevoerd door Volga-Dnepr Airlines, een grote cargomaatschappij in Rusland. De organisatie beschikt over een vloot die grotendeels bestaat uit Antonov An-124 toestellen en Ilyushin Il-76 vrachtvliegtuigen. Een deel daarvan is regelmatig in onderhoud of tijdelijk geparkeerd vanwege de verouderde staat. De maatschappij is wereldwijd actief in gebieden zonder sancties en vliegt complexe logistieke missies. De belangrijkste operationele hub van het bedrijf is Ulyanovsk Vostochny Airport, van waaruit het internationale charter- en heavy-lift operaties uitvoert.

Sancties verstoren operationeel model

Volgens analisten wordt de maatschappij omschreven als een ‘opmerkelijk slachtoffer van het economische kruisvuur tussen het Westen en Rusland’, waarbij sancties het operationele model van de airline zwaar verstoren. De gevolgen hiervan zijn direct merkbaar in de internationale luchtvrachtmarkt, waar de beschikbare capaciteit al onder druk stond. In 2022 zei The International Air Cargo Association tegen FreightWaves: ‘Dit blijft een cruciale periode voor de industrie waarin elke kubieke meter capaciteit nodig is, en met de impact van langere vluchttijden doordat verschillende delen van het luchtruim worden gesloten of verboden worden ingevoerd, zal de capaciteit verder onder druk komen te staan.’