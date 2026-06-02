Schoot een Chinese raket een Amerikaanse straaljager neer?

China leverde mogelijk het wapentuig waarmee een Amerikaanse F-15 straaljager werd neergeschoten. Als het bevestigd wordt zou dit zomaar tot een grote diplomatieke rel kunnen leiden.

Een Amerikaanse F-15E Strike Eagle die vorige maand boven het zuidwesten van Iran werd neergehaald, is waarschijnlijk getroffen door een in China gemaakte schouderraket. Het incident leidde tot een risicovolle reddingsoperatie. Het was de eerste keer sinds de Irakoorlog dat een Amerikaans gevechtsvliegtuig door vijandelijk vuur werd neergehaald.

De twee bemanningsleden konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen. De piloot werd binnen zeven uur gered, maar de wapensysteemofficier werd pas na twee dagen gevonden in een uithoek van het Zagrosgebergte.

Volgens de bronnen ging het vermoedelijk om een draagbaar luchtafweersysteem, ook wel MANPADS genoemd. Zulke wapens zijn relatief goedkoop en kunnen vooral laagvliegende toestellen uitschakelen. Daarnaast zou China Iran mogelijk hebben voorzien van een langeafstandsradar van het type YLC-8B, die ook stealthvliegtuigen kan detecteren. Het is niet duidelijk wanneer de apparatuur is geleverd en of de radar tijdens het conflict is ingezet.

Diplomatieke rel

De mogelijke Chinese betrokkenheid ligt gevoelig. Washington probeert Beijing juist te betrekken bij pogingen om het conflict met Iran te beëindigen. President Donald Trump zei eerder dat de Chinese president Xi Jinping hem had verzekerd dat China geen wapens aan Iran levert. China ontkent de beschuldigingen dan ook en zegt verantwoordelijk om te gaan met de export van militair materieel. Amerikaanse functionarissen onderzoeken nog of de raket recent is geleverd of uit oudere Iraanse voorraden kwam.