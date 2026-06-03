Air France-KLM profiteert van wegvallen Lufthansa Cityline

Air France-KLM doet goede zaken nu Lufthansa Cityline is opgedoekt. De groep zag sinds het wegvallen de eigen passagierscijfers significant stijgen.

De dochtermaatschappij van Lufthansa zette in april per direct haar operatie stop. De airline leed al langer verlies en zou per 2028 worden opgeheven. Vanwege aanhoudende stakingen, de hoge kerosineprijs en boze aandeelhouders kwam deze stap eerder dan verwacht. Het wegvallen van Cityline biedt echter nieuwe kansen voor Air France-KLM. Vicepresident Bas ’t Hooft benoemt in een interview met AeroTelegraph dat hij sindsdien de passagiersaantallen van zijn groep significant zag stijgen.

Daarnaast verwacht ‘T Hooft nog een groei in Duitse passagiers op andere routes. Zo zet Lufthansa de route Frankfurt-Bremen stop. Dat is een kans voor Air France-KLM volgens de vicepresident. KLM vliegt nu namelijk al drie keer per dag op Frankfurt, maar de verwachting is dat de vraag naar deze verbinding gaat stijgen. Daarnaast heeft de luchtvaartgroep het grootste aantal passagiers op de Berlijn-route: 100.000 reizigers in april alleen al. En ook op het internationale netwerk doen de maatschappijen het goed. Veel Duitse reizigers vliegen via Amsterdam of Parijs naar bestemmingen als Lima, New York, Los Angeles, Bogota en Singapore.

Airbus

Verder besprak de vicepresident in het interview zaken als de oorlog in het Midden-Oosten, Embraer of Airbus en de komst van de A350. KLM Cityhopper zoekt naar een vervanger voor de verouderde E190. Voor het eerst kijkt de KLM-dochter daarbij naar de Airbus A220, een toestel waar Air France al mee vliegt. Verder verwacht KLM haar eerste A350 in augustus of september dit jaar, volgens ‘T Hooft. Dat vliegtuig wordt vanaf dan ingezet op de routes naar Dar es Salaam en Toronto.