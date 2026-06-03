Airbus maakt testvlucht met bijzondere A350

De eerste Airbus A350-1000ULR voor Qantas heeft zijn eerste vlucht succesvol voltooid. Daarmee komt een luchtvaartproject dat jarenlang als technisch bijna onhaalbaar werd beschouwd opnieuw dichterbij: non stop lijnvluchten tussen Sydney en Londen. Het toestel, ontwikkeld binnen het ambitieuze Project Sunrise van Qantas, moet vluchten van bijna 22 uur mogelijk maken en verlegt daarmee opnieuw de grenzen van commerciële luchtvaart.

Eerste vlucht luidt cruciale testfase in

Het toestel met serienummer MSN 707 steeg op vanuit Toulouse voor een testvlucht van drie uur en 43 minuten. Tijdens de vlucht bereikte het vliegtuig een hoogte van iets boven de 41.000 voet. Aan boord bevond zich een speciaal Airbus testteam bestaande uit experimentele testpiloten, flight test engineers en technische specialisten. De vlucht vormt de aftrap van een certificeringscampagne van ongeveer twee maanden. Tijdens deze periode worden de technische aanpassingen van de nieuwe ultra-long-range-variant uitgebreid getest. Tijdens de eerste vlucht lag de focus onder meer op algemene prestaties van het toestel en op de nieuwe brandstofarchitectuur, een cruciaal onderdeel van het ontwerp.

Extra brandstofcapaciteit, minder stoelen

De A350-1000ULR wordt specifiek ontwikkeld voor Qantas om voor het eerst rechtstreekse verbindingen mogelijk te maken tussen Australië en bestemmingen als Londen en New York. Het gaat om afstanden van bijna 10.000 nautische mijl, met verwachte vluchtduur tot ongeveer 22 uur. Om dat mogelijk te maken heeft Airbus een belangrijke structurele wijziging doorgevoerd: een extra brandstoftank in de achterste rompsectie, de zogeheten Rear Centre Tank (RCT). Dankzij die integratie neemt het vliegbereik met ongeveer duizend nautische mijl toe ten opzichte van de standaardvariant.

De reguliere A350-1000 geldt al als een van de verste vliegende passagiersvliegtuigen ter wereld, met een operationeel bereik van ongeveer 9.000 nautische mijl, of circa 16.700 kilometer. Voor Qantas was zelfs dat echter onvoldoende om ultralange verbindingen vanuit oostelijk Australië rendabel en operationeel uitvoerbaar te maken.

A350-1000

De A350-1000 is de grootste passagiersvariant binnen de A350-familie en werd eind 2017 gecertificeerd, waarna het toestel begin 2018 commercieel in dienst kwam bij launch customer Qatar Airways. Airbus leverde inmiddels meer dan honderd exemplaren af, terwijl honderden toestellen nog in bestelling staan. Het toestel combineert een hoge passagierscapaciteit met uitzonderlijke efficiëntie. In een typische drieklassenindeling biedt de A350-1000 plaats aan ongeveer 375 tot 400 passagiers, terwijl de maximale capaciteit kan oplopen tot 480 stoelen. Onder de vleugels hangen twee Rolls-Royce Trent XWB-97 motoren, speciaal ontwikkeld voor deze grotere variant. Vergeleken met de kleinere A350-900 beschikt de A350-1000 over krachtigere motoren, een hoger maximaal startgewicht, meer laadvermogen en een groter bereik. Airbus optimaliseerde bovendien de aerodynamica en brandstofefficiëntie, waardoor het toestel ondanks zijn grotere formaat verder kan vliegen dan de A350-900.

Toch blijft de kleinere A350-900 populairder bij veel maatschappijen. Die variant heeft met ongeveer 8.500 nautische mijl eveneens een zeer groot bereik, maar is eenvoudiger commercieel te vullen. De A350-1000 richt zich daardoor vooral op maatschappijen die extra capaciteit of uitzonderlijk lange routes nodig hebben.

Project Sunrise

Voor Qantas vormt de A350-1000ULR de ruggengraat van Project Sunrise, een initiatief waarmee de Australische luchtvaartmaatschappij een van de laatste grote uitdagingen in de burgerluchtvaart wil overwinnen: rechtstreekse verbindingen vanuit Australië naar Europa en de oostkust van de Verenigde Staten. Historisch vereisten dergelijke routes vrijwel altijd een tussenstop. Qantas vloog eerder wel rechtstreeks tussen Perth en Londen, maar operationele omstandigheden en geopolitieke ontwikkelingen hebben ook die route beïnvloed. Met de nieuwe ultra-long-range-variant wil de maatschappij veel grotere afstanden vanuit Sydney en Melbourne rechtstreeks kunnen bedienen.

Qantas bestelde in totaal twaalf A350-1000ULR’s voor dit programma. Daarnaast staan nog eens twaalf reguliere A350-1000’s in de orderboeken voor inzet binnen het bredere langeafstandsroutenetwerk van de maatschappij.