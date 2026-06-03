Lufthansa-dochter verhuist vloot naar Malta voor belastingvoordeel

Eurowings heeft besloten de nieuwe Boeing 737 MAX-vloot onder te brengen bij de Maltese dochtermaatschappij. Daarmee volgt de prijsvechter het voorbeeld van steeds meer Europese luchtvaartmaatschappijen die vanuit Malta opereren vanwege gunstige luchtvaartregels en fiscale voordelen. In totaal gaat het om veertig vliegtuigen.

Nieuwe Boeing 737 MAX-vloot

Vanaf volgend jaar verwelkomt Eurowings de eerste Boeing 737 MAX-toestellen in de vloot. Daarmee komt er een verandering in de volledige Airbus-vloot bij de dochtermaatschappij van Lufthansa Group. Vast staat dat Eurowings minimaal veertig toestellen ontvangt, terwijl moederbedrijf Lufthansa Group daarnaast nog opties heeft op zestig vliegtuigen. Lange tijd bleef onduidelijk onder welk Air Operator Certificate (AOC) de toestellen zouden gaan vliegen. Topman Max Kownatzki maakt bekend dat de maatschappij ervoor kiest om de Boeing 737 MAX toe te wijzen aan het AOC van Eurowings Europe Limited. Dat is de Maltese dochteronderneming die Eurowings in 2022 oprichtte.

9H-

De keuze voor Malta komt niet volledig uit de lucht vallen. Eurowings heeft al een aanzienlijk deel van zijn operationele structuur ondergebracht op het mediterrane eiland. Momenteel vliegen bijna dertig toestellen voor Eurowings Europe Limited met een Maltese registratie, herkenbaar aan registraties die beginnen met het prefix 9H-. Tot dusver gaat het daarbij uitsluitend om Airbus A319- en A320-toestellen in de ceo-variant. Opvallend is dat een uitzondering juist weer terugkeerde naar Duitsland. De enige A320neo die Eurowings in 2024 in Malta registreerde als 9H-ENB, werd in 2025 opnieuw geregistreerd als D-AENB en daarmee weer ondergebracht onder het Duitse AOC.

AOC

Dat Eurowings de 737 MAX niet in Duitsland registreert, past binnen een bredere trend in de Europese luchtvaartsector. Malta heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste Europese centra voor vliegtuigregistratie en AOC-activiteiten. Ondanks de bescheiden omvang van het eiland stonden begin 2024 meer dan 860 vliegtuigen geregistreerd onder Maltese vlag. Diverse maatschappijen maken inmiddels gebruik van de Maltese luchtvaartstructuur. Naast Eurowings opereren onder meer Wizz Air, Corendon, SmartLynx, Hi Fly en Ryanair-dochters Malta Air en Lauda Europe vanuit het land. Een belangrijke verklaring ligt in economische factoren.

Belastingvoordeel op Malta

Malta beschikt over een aantrekkelijk belastingklimaat voor luchtvaartbedrijven en onderhoudt een uitgebreid netwerk van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing met tientallen landen, waaronder Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor internationale luchtvaartgroepen kan dat operationele en financiële voordelen opleveren. Ook juridisch heeft Malta een sterke reputatie opgebouwd. Het land is aangesloten bij het Cape Town Convention-systeem, dat internationale standaarden vastlegt voor vliegtuigfinanciering, registratie en eigendomsrechten. Malta werd in recente jaren zelfs uitgeroepen tot een van de best presterende Europese landen op het gebied van naleving van deze conventie.

Bovendien staan Maltese luchtvaartautoriteiten bekend om hun relatief efficiënte, zakelijke en flexibele benadering van certificering en toezicht. Tegelijkertijd opereert Malta volledig binnen de kaders van de Europese Unie en het Europese luchtvaartagentschap EASA, waardoor maatschappijen profiteren van toegang tot de Europese luchtvaartmarkt zonder in te leveren op veiligheidsstandaarden.