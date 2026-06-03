Oeps: Boeing 787 verliest deur op onhandige locatie

Een Boeing 787 van LATAM raakte door een opvallend incident één van haar deuren kwijt. Dat is op zich al heel vervelend, maar het gebeurde bovendien op een plek waar het vervangen van een deur niet zomaar lukt.

De Boeing 787-8 van LATAM, registratie CC-BBD, vertrok op 29 mei van Santiago in Chili naar Mataveri. De Dreamliner deed er vijf uur over om haar bestemming te bereiken en landde iets voor het middaguur op het vliegveld van Paaseiland. Eenmaal op de grond ging het mis. Toen de trap voor het in- en uitstappen nog aan het vliegtuig stond, bewoog het toestel om onbekende reden ineens naar achter. Dat ging met zoveel kracht dat de deur volledig los scheurde van de Boeing.

Zo’n incident is al heel vervelend, maar dit was extra onhandig. Paaseiland is namelijk een behoorlijk geïsoleerde plek. Op het vliegveld zijn geen mogelijkheden om grote reparaties aan een vliegtuig te doen. Technici buigen zich nu over de opties om de Boeing 787 te herstellen. Er gaan maar één of twee vluchten per dag naar Mataveri, dus een deur opsturen is niet zo’n eenvoudige optie. Er gaan ook geruchten om het toestel zonder deur terug te laten vliegen naar Santiago. Daarbij zouden de vliegers op lage hoogte blijven, om een decompressie te voorkomen. Een andere, meer voor de hand liggende optie is om een tijdelijke plug te installeren en de Boeing daarmee terug naar het vasteland te krijgen.

Botsing met de gate

Vorige maand raakte een Airbus A350 van China Airlines behoorlijk beschadigd, toen het toestel in botsing kwam met een passagiersbrug. Tijdens het taxiën trad een technisch probleem op, waardoor de botsing kon gebeuren. Vermoedelijk lag dat aan het remsysteem. Niemand raakte daarbij gewond, maar het vliegtuig liep wel zichtbare schade op.