Opnieuw bijna-botsing tussen twee vliegtuigen: ‘Hij is gestoord’

Weer ging het bijna mis in de Verenigde Staten. Een Airbus A321neo kwam gevaarlijk dicht in de buurt van een kleiner vliegtuig. De luchtverkeersleider zou de verantwoordelijke piloot ‘gestoord’ hebben genoemd.

Het incident gebeurde op maandag 1 juni bij de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida. De Airbus A321neo van JetBlue kwam net terug van een vier uur durende vlucht vanuit Guayaquil in Ecuador. Rond 18:00 uur ’s avonds was de bemanning bezig met de nadering bij het vliegveld, toen een ander, kleiner vliegtuig begon te stunten. Om wat voor toestel het ging is niet bekend, wel dat het onder Visual Flight Rules (VFR) vloog. Dat betekent dat de piloot visueel navigeert. De JetBlue-piloten waren eerder al gewaarschuwd dat het vliegtuig zich in de buurt bevond. Maar niet lang daarna ging het bijna mis.

De Airbus-bemanning zei tegen de verkeersleiding dat er een toestel recht hun kant op kwam vliegen. Die piloot zou nogal roekeloos hebben gevlogen, want in opnames van LiveATC was te horen hoe de luchtverkeersleiding hem “gestoord” en “Mad Max” had genoemd. Ook waarschuwde de verkeersleider andere vliegtuigen in de buurt voor de stuntpiloot.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is een onderzoek gestart naar het incident. De FAA benoemt daarbij wel dat er te allen tijde een veilige afstand tussen de vliegtuigen was, maar toch moest de JetBlue-Airbus tijdelijk van haar koers afwijken. De bijna-botsing is de zoveelste in het rijtje van near-misses in de Verenigde Staten.

Helikoptercrash

De FAA neemt steeds meer maatregelen tegen bijna-botsingen. Zo mogen op San Francisco vliegtuigen niet meer parallel aan elkaar landen. Eerder kon dat wel, op runways 28L en 28R. Tegenwoordig mag het alleen nog om en om. Die ingrijpende regel is er niet zomaar. Vorig jaar januari ging het mis met een Bombardier CRJ700 van American Airlines en een UH-60 Black Hawk-helikopter van de US Army. De helikopterpiloot had de verkeerde Bombarbier in het vizier. Dat kostte 67 mensen het leven.