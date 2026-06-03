Qatar Airways-crew meldt zich massaal ziek

Bemanning van Qatar Airways meldt zich massaal ziek. Dat doen ze uit onvrede: het personeel krijgt dit jaar geen bonus, terwijl de maatschappij uit het Midden-Oosten wel winst maakte. Zo’n protest is behoorlijk ongewoon.

In het afgelopen fiscale jaar maakte Qatar Airways een winst van grofweg twee miljard dollar. Ondanks dat behoorlijke bedrag meldde de Midden-Oosterse maatschappij aan haar medewerkers dat zij dit jaar geen winstuitkering krijgen. Als reden geeft de airline de crisis in de regio. Qatar Airways is zwaar getroffen door de Iranoorlog, aan het begin moest ze zo goed als al haar vluchten annuleren. Om de financiële stabiliteit te behouden houdt de maatschappij bonusbetalingen in, zo laat Qatar weten in een intern bericht.

Dat is anders dan bijvoorbeeld Emirates, waar het personeel wel een flinke winstuitkering krijgt. En dat leidt tot onvrede bij het personeel van Qatar Airways. Zij zagen hun loonstrook al slinken. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een stuk minder daggeld, omdat ze minder layovers hebben. Ook krijgt de crew toeslag over vlieguren. Daar is door de situatie ook in gekort.

Daardoor meldt het personeel van Qatar Airways zich nu massaal ziek. Dat is een riskante ontwikkeling in de oliestaat. Staken is daar namelijk absoluut verboden, net als protest in welke vorm dan ook. Ook vakbonden zijn niet toegestaan. Bovendien staat de Midden-Oosterse maatschappij bekend om haar strenge regels. Of en welke consequenties de crew boven het hoofd hangt, is niet bekend. Qatar Airways wil de grootschalige ziekmelding niet bevestigen, maar volgens data van Flightradar24 kampt het vliegveld van Doha met meer dan honderd vertraagde vluchten.

Staking

Zo’n stil protest is anders dan bij Lufthansa. Het personeel legde daar in april massaal het werk neer uit onvrede over de gang van zaken. Dat was de derde actie in twee maanden tijd. Ze staakten vanwege vastgelopen onderhandelingen over salarissen en arbeidsvoorwaarden. Het leidde tot massale vluchtannuleringen in Duitsland.