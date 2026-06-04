Aziatische maatschappij spreekt geruchten tegen

Een luchtvaartmaatschappij die niet meer mag vliegen omdat ze haar luchthavengelden niet betaalt. Het zijn beschuldigingen aan het adres van de Filipijnse tak van AirAsia. Maar volgens de airline klopt er helemaal niks van die geruchten.

Verschillende Filipijnse media meldden dat de Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) AirAsia had bevolen onmiddelijk haar activiteiten op te schorten. De in Manila gestationeerde maatschappij zou schulden hebben en zaken als landings-en parkeerrechten en passagiersservicekosten niet betalen. Het gaat daarbij om een bedrag van bijna 3,8 miljard euro. Totdat dat bedrag afgerekend was, moest AirAsia Philippines onmiddellijk stoppen met haar operatie.

Maar de Filipijnse dochtermaatschappij meldt nu in een statement op haar website dat er helemaal niks klopt van die geruchten. AirAsia noemt het een smaadcampagne die de eerlijke concurrentie in de Filipijnse luchtvaart ondermijnt. Volgens de airline leiden dit soort berichten tot een monopolie op de markt en dure vliegtickets voor reizigers. ‘AirAsia zet zich al lang in voor betaalbaar reizen en blijft zich verzetten tegen elke ontwikkeling die klanten kan schaden of toegang tot de vliegverbindingen beperkt’ schrijft CEO Tony Fernandes.

150 A220’s

AirAsia zet hevig in op groei. Vorige maand maakte de Maleisische tak van de maatschappij bekend 150 Airbus A220-300’s te gaan bestellen. Daarmee is de airline in één klap niet alleen de eerste grote Aziatische maatschappij die voor het type kiest, maar ook de eerste echte budgetvlieger. De toestellen komen in een grotere configuratie van 160 stoelen. Dat opende tevens het gesprek voor een grotere A220-500.