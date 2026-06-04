Delta Air Lines brengt 25 hele bijzondere gasten naar Europa

Op een grijze, regenachtige dag in Normandië, Frankrijk, komt een stralende Boeing 767 in het rood, wit, en blauw aanvliegen. Delta Air Lines organiseerde voor de vijfde keer een speciale veteranenvlucht, waarbij Amerikaanse WOII-veteranen in het zonnetje worden gezet. Up in the Sky was erbij.

Tegen het middaguur komt het vliegtuig aan. De Boeing 767-300ER, registratie N171DZ, was ruim acht uur eerder vertrokken uit Delta’s megahub in Atlanta, Verenigde Staten. De machine vloog al eens over de luchthaven, maar de piloten besloten nog een rondje te maken boven de stranden van Normandië. Enkele van de veteranen waren 82 jaar eerder op D-Day exact daar geland.

Na aankomst werd alles uit de kast getrokken om de heren van boven de honderd jaar op een warme manier welkom te heten. Onder meer de Franse Première Dame, Brigitte Macron, de Amerikaanse ambassadeur aan Frankrijk, Charles Kushner, en de Franse legergeneraal François Lecointre stonden paraat om de helden van de Tweede Wereldoorlog te verwelkomen.

Terwijl de veteranen één voor één via een speciale vliegtuig-‘trap’ naar buiten werden gerold, zorgden Franse schoolkinderen met Amerikaanse, Franse én lokale vlaggen voor een goede sfeer. Ook waren er tientallen militairen uit de Verenigde Staten om de veteranen eer te bewijzen en een klein groepje muzikanten speelden continue de Franse en de Amerikaanse volksliederen.

De ’trap’ is er echter niet zomaar eentje. Net als vorig jaar komt deze van het Britse Aviramp. Het bedrijf bouwde deze een jaar eerder speciaal voor deze gelegenheid, wat destijds twaalf weken duurde. Daarom heeft Aviramp besloten de ’trap’ te schenken aan de stichting opdat deze de ’trap’ opnieuw kan gebruiken.

Amerikaanse militairen maken een ereboog voor de veteranen | ©Leon Holtkuile

De veteranen worden een voor een ontvangen | ©Leon Holtkuile

De veteranen worden ontvangen door Macron en Kushner | ©Leon Holtkuile

Ondanks de honderd jaar, staan sommigen toch op uit hun rolstoel | ©Leon Holtkuile

Eer bewijzen

Delta organiseert dit evenement voor de vijfde keer dit jaar. Door de veteranen terug te brengen naar Normandië, – de meesten van hun zijn niet teruggekeerd sinds de Tweede Wereldoorlog – wil de luchtvaartmaatschappij de heren tonen wat hun inzet ruim tachtig jaar geleden heeft betekend. Ondanks hun leeftijd, zijn de helden nog steeds hartstikke enthousiast en vol leven.

Volgens Delta Air Lines waren er zelfs meer aanmeldingen dan dat er mensen meekonden. De veteranen worden goed in de watten gelegd in de Delta One Suites, de Business Class van de airline. Het vliegtuig heeft echter maar 25 stoelen in deze klasse, en een groter vliegtuig was niet mogelijk omdat de landingsbaan van de luchthaven van Deauville Normandie te kort is.

Toch moest de cockpitbemanning hard aan de bak. Nog voor de landing voerden de piloten een vlucht uit boven het strand van Normandië, waarbij de machine op een hoogte van 2500 voet vloog met snelheden van enkele honderden kilometers per uur. Vervolgens moest het vliegtuig, dat zo’n tweehonderd ton woog, landen op een landingsbaan van slechts 2500 meter met flinke crosswinds. Desondanks wist het team van piloten de landing perfect uit te voeren, inclusief een mooie touchdown. De Boeing 767 van Delta landt op Deauville | ©Leon Holtkuile

De vlucht van DL9994 | ©Flightradar24

De piloten, links: gezagvoerder Jim Buttersworth | ©Leon Holtkuile

Bijzondere verhalen

De Normandy Legacy Flight biedt de mogelijk om kennis te maken met de veteranen en hun verhalen. Een van hun is “superster” Arlester Brown. Hij werd in 1924 geboren in Louisiana en kwam in 1942 terecht in Southampton, Engeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Brown betrokken bij de bevrijding van een groot deel van West-Europa, waaronder Nederland. Vanwege zijn huidskleur was dat echter niet als vechtende soldaat. Hij was met een team van zwarte mannen verantwoordelijk voor de aanvoerlijnen van de Amerikaanse troepen.

Ook het verhaal van Jack Stowe heeft een Nederlands tintje. Stowe werd geboren in 1926 en was pas 15 jaar oud toen Japan Pearl Harbor aanviel. Hoewel hij met vijftien jaar te jong was om bij de marine te gaan, wist hij middels het illegaal aanpassen van zijn geboorteakte als jonge jongen toch in Japan te eindigen. Na afloop van de oorlog lifte hij mee op een Nederlands vrachtschip richting de Verenigde Staten.

Voor Floyd Brantley (1925) was de Tweede Wereldoorlog nog niet het einde. Nadat hij zijn broer verloor in de oorlog ging hij zelf bij de marine. Hij werkte daar als arts en behandelde mannen die vochten op de eilanden Iwo Jima en Peleliu. Sommigen die bij hem binnenkwamen, waren er zo slecht aan toe dat ze niet eens waren te identificeren. Uiteindelijk zat hij 22 jaar bij het leger, waarbij hij behalve de marine, ook lange tijd de luchtmacht diende. Ook tijdens de Korea-oorlog zette hij zich in voor de Amerikaanse troepen.

Veteraan “Superster” Arlester Brown | ©Leon Holtkuile

Veteraan Jack Stowe | ©Leon Holtkuile

Veteraan Jack Stowe bij Macron en Kushner | ©Leon Holtkuile

Veteraan Floyd Brantley | ©Leon Holtkuile

Brigitte Macron danst met Floyd Brantley | ©Leon Holtkuile

Emotionele dag

Er komt veel af op de veteranen op een dag als deze, maar ook de piloten van deze vlucht hebben veel te verwerken. Onder meer de gezagvoerder vindt het enorm emotioneel om deze mensen terug te brengen naar de Franse kust. ‘Ik heb mezelf tot zover in weten te houden, maar het is… het is ongelooflijk. Als zoiets, zelfs met het slechte weer hier, je niet emotioneel krijgt… wetende wat hier is gebeurd met deze mensen… ja, dat krijgt me emotioneel,’ aldus gezagvoerder Jim Buttersworth.