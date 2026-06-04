‘Eerste’ SAS-vlucht naar India komt daar niet

Een Airbus A330 van SAS vloog voor het eerst sinds zeventien jaar weer naar India. Tenminste, dat was de bedoeling. Vier uur na het opstijgen keerde het toestel terug naar Kopenhagen. De reden is behoorlijk opmerkelijk.

Het was een mijlpaal voor SAS. Voor het eerst sinds zeventien jaar vloog de maatschappij weer naar India. Op zondag 2 juni was het zo ver. Toen vertrok een Airbus A330-300, registratie LN-RKM, naar Mumbai. Met vier uur vertraging ging het toestel rond 20:30 uur de lucht in voor een vlucht die ongeveer 8,5 uur zou duren.

Na de takeoff vertrok de Airbus in zuidelijke richting naar Polen, Roemenië en Georgië. Boven Azerbeidzjan moest het toestel Europa verlaten. Tenminste, dat was de bedoeling. In plaats daarvan draaide de machine, al vier uur onderweg, in een U-turn om en zette weer koers richting Kopenhagen.

After 17 years, yesterday’s restart to India for SAS didn’t quite go to plan. The aircraft departed four hours late for Mumbai and was then forced to turn back to Copenhagen after 4 hours in the air due to lack of final approvals from Indian authorities. pic.twitter.com/kGl1ErfCKN— Flightradar24 (@flightradar24) June 3, 2026

Al met al duurde de vlucht inderdaad 8 uur en 20 minuten, maar de passagiers waren niet waar ze hadden verwacht. In plaats van Mumbai, waren ze weer terug bij af in de Deense hoofdstad. Dat had alles te maken met ontbrekend papierwerk. De Indiase autoriteiten hadden SAS nog niet de benodigde documenten voor de vlucht verstrekt. De Scandinavische maatschappij had verwacht dat deze papieren wel toegekend zouden worden zodra de Airbus onderweg was, maar toen dat uitbleef werd de keuze gemaakt om terug te keren naar Kopenhagen. Sindsdien is er nog geen toestel richting Mumbai vertrokken voor een nieuwe poging.

Terug bij af

Bemanning kiest er vaker door diverse redenen voor om terug te keren naar het startpunt. Soms is het toestel daardoor na heel lang vliegen terug bij af. Zo’n drie jaar geleden kregen Emirates-passagiers een vlucht die ze vast niet snel zijn vergeten. Toen steeg een A380 op vanaf Dubai, om daar na veertien uur ook weer te landen. Dat kwam omdat de terminal van Auckland, de eindbestemming van de superjumbo, door storm onder water stond. Daardoor draaide het toestel na zeven uur vliegen om, terug richting Dubai.