Luchthaven Maastricht ontvangt opvallende bezoekers

Afgelopen dinsdag legden Belgische luchtverkeersleiders het werk neer tijdens een grote landelijke staking. Het gevolg was een groot aantal gestrande reizigers, maar niet iedereen had er last van. De luchthaven van Maastricht ontving een aantal bijzondere bezoekers.

Normaal gesproken ziet Maastricht Aachen Airport veel verkeer naar de buurman over de grens gaan. Het vliegveld van Luik is een van de belangrijkste vrachtluchthavens in Europa en verwelkomt dagelijks vele grote reuzen. Hoewel Maastricht ook een belangrijke haven is en een aantal grote airlines langs ziet komen, moet dit vliegveld het normaliter toch echt afleggen.

Dat was afgelopen dinsdag echter niet het geval. In België legden luchtverkeersleiders door het hele land het werk neer. De staking heeft de maken met de komst van een digitaal controlecentrum in de Belgische plaats Namen. Daardoor zijn er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig om alle vliegtuigen veilig te laten landen.

Voor de luchthaven van Maastricht bleek de staking goed nieuws. Veel airlines kozen voor de Zuid-Limburgse bestemming als alternatief voor Luik. Het vliegveld ontving daardoor een aantal extra joekels, waaronder A330F’s, 777F’s en zelfs een Boeing 747-400F. De laatstgenoemde ging na afloop van de staking alsnog door naar Luik, waar die na een vlucht van twaalf minuten arriveerde.

Capaciteit

Hoewel de staking goed nieuws was, is Maastricht nog altijd opzoek naar een meer structurele oplossing. Tijdens het stilleggen van de werkzaamheden een jaar eerder landde eveneens een groot aantal vliegtuigen met bestemming België op de Nederlandse luchthaven, waaronder een Transavia-vlucht. Toen knipoogde het bedrijf op sociale media dat ze regelmatige terugkeer van de groene vliegtuigen wel ziet zitten en het op zijn verlanglijstje zette.

Vanaf volgend jaar wordt deze wens werkelijkheid. Omwille van de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport, verplaatst Transavia de operaties gedurende vijf maanden gedeeltelijk naar Maastricht. Voor de zuidelijke luchthaven betekent dat een flinke opschaling van de operaties. Tot het moment dat Eindhoven weer opengaat, vliegt Transavia vanaf Maastricht naar bestemmingen als Alicante, Málaga, Faro, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife en Valencia.