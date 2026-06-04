Lufthansa blijft maar wachten op nieuw vliegtuig

Dat het Boeing 777X-programma enorm achter op schema loopt, is geen geheim meer. Het ziet er nu naar uit dat de certificering dit jaar niet meer gaat gebeuren. Dat betekent dat Lufthansa nog langer op haar eerste 777X moet wachten.

De Boeing 777X loopt inmiddels al jaren achter op schema. De nieuwste widebody van de Amerikaanse fabrikant had oorspronkelijk al in 2020 voor het eerst geleverd moeten worden. Maar het toestel kende tal van mankementen. Begin dit jaar stelde de vliegtuigbouwer een probleem vast bij de GE9X-motoren, die speciaal voor de 777X zijn ontwikkeld door General Electric. Ondanks dat maakte de eerste Boeing, bedoeld voor launch customer Lufthansa, begin mei haar eerste testvlucht.

Lufthansa had gehoopt dat toestel begin 2027 in ontvangst te nemen, maar dat staat nu op losse schroeven. Het hoofd van de Federal Aviation Administration (FAA) heeft gezegd dat de luchtvaartautoriteit het toestel naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet gaat certificeren, meldt Simple Flying. Daarmee wordt ook hoogstwaarschijnlijk de wens van Lufthansa niet gehaald.

Boeing-CEO Kelly Ortberg spreekt dat tegen. Op een conferentie in New York zei hij dat hij verwacht dat het testprogramma van de 777X aan het eind van het jaar helemaal is afgerond, op de ETOPS na. Hij verwacht dat de Extended Twin-engine Operational Performance Standards ergens volgend jaar volgen.

Grootste van de wereld

Als de Boeing 777X eindelijk gecertificeerd en geleverd wordt, dan is ze het grootste tweemotorige vliegtuig van de wereld. De 777-9 krijgt ruimte voor dertig extra passagiers ten opzichte van de 777-300ER, en de 777-8 krijgt een vernieuwde cabine-layout. Daarnaast kent het type een efficiëntere aerodynamica, wat tot een lager brandstofverbruik leidt.