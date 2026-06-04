Man probeert nooddeur te openen tijdens vlucht

Een passagier van Frontier Airlines heeft de boel behoorlijk op stelten gezet. De man werd tijdens de vlucht zo agressief dat de bemanning besloot uit te wijken. Hem hangt nu een celstraf van twintig jaar boven het hoofd.

De Airbus A321 van Frontier Airlines, registratie N660FR, vertrok op 31 mei van San Juan in Puerto Rico naar Chicago. Vlucht F93345 steeg met een vertraging van drie uur rond 21:30 op voor een reis van meer dan vier uur. Slechts drie kwartier na takeoff begonnen de eerste problemen zich in de cabine voor te doen, toen een 51-jarige man agressief gedrag vertoonde.

CNN schrijft dat de passagier had geroepen dat hij uit het vliegtuig wilde. Daarop probeerde hij een nooddeur te openen. De Airbus bevond zich op dat moment op een kruishoogte van 32.000 voet. Andere passagiers bemoeiden zich ermee en haalden de man weg bij de emergency exit. Daarna begon hij koers te zetten richting de cockpit en bonkte met zijn schouder tegen de deur. Vervolgens probeerde hij op de grond van het toilet te plassen.

Een cabinelid, die op dat moment off-duty meereisde met Frontier Airlines, bood aan om naast de passagier te gaan zitten om een oogje in het zeil te houden. Daarop verplaatste de steward zijn spullen, maar de passagier pakte zijn tas. Toen de cabin attendant er wat van zei, sprong de passagier bovenop hem en probeerde hem te verstikken. Daarop werden er door medereizigers meerdere pogingen gedaan de man vast te binden. Uiteindelijk escaleerde de situatie dusdanig dat de bemanning besloot uit te wijken naar de luchthaven van Miami. De agressieve passagier hangt een boete van 250 duizend dollar en een celstraf van twintig jaar boven het hoofd.

Bijtende passagier

De meeste vluchten verlopen zonder incidenten, maar soms zetten passagiers de boel behoorlijk op stelten. Zoals aan boord van een Boeing 787 van Qantas. Tijdens de vlucht van Melbourne naar Dallas werd een dronken man zo agressief dat hij een lid van de cabinebemanning begon te bijten. Daardoor besloot de crew een tussenlanding op Tahiti te maken en de man van boord te halen.