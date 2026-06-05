A350 de pineut bij eerste bezoek aan nieuwe bestemming

Wat een mooi moment had moeten worden, liep uit op een dure kostenpost. Tijdens het eerste bezoek van een Iberia Airbus A350 aan de luchthaven van Guayaquil raakte de vleugel van de machine beschadigd.

Nieuw is de route niet in het netwerk van Iberia. De Spaanse luchtvaartmaatschappij vliegt al jaren tussen Madrid en Guayaquil, een grote havenstad in Ecuador. Wel was donderdag 4 juni de eerste keer dat de airline uit Spanje een Airbus A350 inzette op deze route naar Zuid-Amerika. Voorheen vloog Iberia exclusief met Airbus A330-200’s op vlucht IB131.

De komst van een nieuw vliegtuig betekent traditioneel dan ook een saluut met waterboog. Twee brandweerauto’s stonden tegenover elkaar om het nieuwe vliegtuig officieel te verwelkomen, toen het misging. Een van beide auto’s stond te kort op de taxibaan, waardoor de vleugel van de Airbus A350, registratie EC-NXD, de spuit van brandweerwagen raakte. Het uiteinde van de vleugel liep hierdoor lichte schade op.

Het incident vond plaats op het moment dat de machine op het punt stond te vertrekken op retourvlucht IB132. De reden daarvoor was dat de inkomende vlucht tegen 04:00 ’s nachts arriveerde. Wegens de schade keerde de Airbus A350 terug naar de gate, waar alle passagiers veilig van boord stapten. Het toestel staat nog altijd aan de grond in Ecuador sinds het incident.

Moeilijke week

Het was een moeilijke week voor eerste bezoeken. Eerder deze week moest een SAS Airbus A330-300 terugkeren op een inaugurele reis naar India. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij had het land al zeventien jaar niet meer aangedaan, en vertrok dinsdag 2 juni richting Mumbai. Na een vlucht van vier uur echter, draaide de Airbus om boven Azerbeidzjan.

De reden hiervoor was het ontbreken van het relevante papierwerk. Voorafgaand aan de vlucht had SAS het papierwerk nog niet in orde, maar de maatschappij ging ervan uit dat deze tijdens de reis toegekend zou worden. Dat bleek echter niet zo te zijn. Toen de cockpit dat boven de Kaukasus in de gaten kreeg, besloten de piloten terug te keren richting Kopenhagen. De maatschappij is vooralsnog niet geland in India.