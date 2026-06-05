Aeroflot wacht nog langer op Russisch vliegtuig

Het gaat nog langer duren voordat Aeroflot haar eerste in Rusland gebouwde vliegtuigen kan inzetten. De Russische fabrikant Tupolev verlaagt opnieuw de doelstellingen voor de eerste exemplaren van de Tu-214, maar daar kijkt Aeroflot al niet meer naar.

In de alsmaar benauwder wordende Russische luchtvaartmarkt, snakken luchtvaartmaatschappijen in Rusland naar nieuwe vliegtuigen. Onder meer Aeroflot heeft grote orders uitstaan voor toestellen van lokale makelij, waaronder de Ilyushin MC-21 en Yakovlev SJ-100’s (voorheen Sukhoi Superjet 100). Ook de Tupolev Tu-214 stond op het verlanglijstje.

Tupolev kondigde vol bombarie aan 24 exemplaren in het eerste productiejaar af te leveren. Het bedrijf zou klaar zijn voor de massaproductie. Aeroflot zou in 2026 als launch customer het allereerste exemplaar in handen krijgen. Nu krabbelt United Aircraft Corporation terug en kondigt het aan slechts twaalf stuks te kunnen leveren in het eerste productiejaar, verspreid over 2026 en 2027.

De eerste vier exemplaren zouden dit najaar van de band moeten rollen, terwijl de andere acht in 2027 voltooid worden. Desondanks gaan deze machines niet naar Aeroflot toe, maar naar zogenaamde ‘speciale klanten’, waaronder overheidsinstanties en veiligheidsdiensten. Commerciële inzet van de Tu-214 vind op zijn vroegst pas in 2027 plaats door Red Wings Airlines.

Andere keuzes

Aeroflot heeft haar order voor de Tu-214 al eerder laten vallen omwille van de constante vertragingen in het programma. De fabriek in Kazan zou de eerste drie modellen al in 2023 hebben moeten afleveren, zeven in 2024, en tien in 2025. Tot nu toe wist Tupolev slechts één exemplaar in elkaar te zetten, maar deze werd aan eerste vicepremier Dennis Manturov gegeven voor privégebruik.

Aeroflot heeft haar zinnen inmiddels gezet op ‘concurrent’ Ilyushin. De Russische fabrikant, die tevens onder de paraplu van UAC opereert, heeft een order binnen van Aeroflot voor negentig exemplaren van zijn MC-21-310 met PD-14-motoren van het Russische Aviadvigatel. Recentelijk lanceerde Ilyushin ook het kortere broertje van de MC-21-310: de MC-21-210.