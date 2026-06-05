Airbus A321neo komt niet weg vanaf Aruba

Een Airbus A321neo van JetBlue poogde te vertrekken vanaf de luchthaven van Aruba, maar moest direct alweer terugkeren. Het vliegtuig kwam maar niet weg vanaf het Caraïbische eiland wegens een probleem met de motor.

JetBlue voert een paar keer per week een vlucht uit vanaf Aruba naar New York, waaronder op maandag 1 juni. De airline had een Airbus A321neo, registratie N2059J, richting Oranjestad gestuurd om de passagiers over te brengen naar The Big Apple. Met een geplande vertrektijd van rond 18:00 uur lokale tijd vertrok het vliegtuig volgens de planning richting de Verenigde Staten.

Kort na het opstijgen, echter, kwam het vliegtuig terecht in een zwerm vogels. Een aantal van deze beestjes kwam terecht in de rechtermotor. Hoewel de piloten niet direct gevolgen ondervonden van de birdstrike, werd de motor volgens procedure uitgezet. De cockpit meldde het voorval aan de luchtverkeersleiding die het vliegtuig lieten terugkeren naar de luchthaven op Aruba.

Nadat de Airbus A321neo van JetBlue een kort wachtpatroon aanhield, maakte de machine zich klaar om de landing opnieuw in te zetten. Ongeveer een halfuur nadat de wielen voor het eerst loskwamen van het land, zetten de piloten hun vliegtuig opnieuw aan de grond op start- en landingsbaan 11. De passagiers arriveerden met vijf uur vertraging aan boord van een vervangende Airbus in New York.

Birdstrike

Birdstrikes komen regelmatig voor. Hoewel ze meestal relatief onschuldig zijn, zorgen ze soms voor gevaarlijke situaties. In de laatste dagen van 2024 verloor een Boeing 737-800 van het Koreaanse Jeju Air beide motoren door een birdstrike. Het toestel werd daardoor onbestuurbaar maar poogde alsnog te landen. Hoewel de piloten de 737 op de grond wisten te zetten, kwamen 179 mensen om het leven door een betonnen muur aan het einde van de baan.

Meestal blijven de passagiers echter ongedeerd. In de strijd vogel vs. machine moet het dier het vaker met het leven bekopen. Een Boeing 777 van Saudia steeg in november vorig jaar op vanuit Algiers toen het een zwerm vogels tegenkwam. Deze botsten frontaal op de machine waarna het vliegtuig vol bloedstrepen de vlucht voltooide. Het kleurenpalet werd pas echt duidelijk toen de 777 weer op de grond stond.