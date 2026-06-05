Is de Airbus-blokkade uit China voorgoed voorbij?

In het begin van het jaar stokte de aflevering van Airbus-vliegtuigen, waarbij vooral de A320neo’s het lieten afweten. Onderdeel daarvan was een Chinese blokkade voor de vliegtuigen, die inmiddels verdwenen lijkt te zijn.

In de maand mei leverde Airbus 81 vliegtuigen af, waarbij het totaal in 2026 groeide van 181 naar 262 afgeleverde vliegtuigen. Airbus is hierdoor opnieuw op pad om het geplande aantal jaarlijks afgeleverde vliegtuigen van 870 te halen. Vooral de A320neo’s zien een grote sprong voorwaarts. In mei leverde Airbus 62 neo’s af, bovenop een totaal van 136 in de eerste vier maanden van het jaar.

Een groot deel daarvan ging naar China. Eerder wierp de Chinese regering een administratieve blokkade op, wat ertoe leidde dat Airbus zijn machines niet aan de Chinese klanten kon afleveren. Volgens topman Guillaume Faury ging het om zeker twintig vliegtuigen. Deze waren wel klaar, maar konden nog niet worden overgedragen. Dat is inmiddels wel gebeurd.

COMAC

Volgens analisten is de Chinese administratieve blokkade een drukmiddel om de Europese luchtvaartautoriteiten onder druk te zetten de Chinese COMAC goed te keuren. De C919 van het staatsluchtvaartbedrijf van China strijdt om dezelfde klanten als Airbus met de neo’s en Boeing met de 737 MAX’en. Het enige nadeel van COMAC is de geweigerde toegang tot de Amerikaanse en Europese markten.

Op dit moment is de C919 vooralsnog niet welkom in Europa. De regering in Peking wil dat de EASA het model goedkeurt voor de Europese markt zodat deze ook hier aan de man kan worden gebracht. Momenteel is de exportmarkt relatief beperkt tot China en enkele kleine airlines in Zuidoost-Azië.

Onder meer Ryanair heeft interesse geuit in de C919, maar het is onduidelijk hoe serieus de airline is over het Chinese toestel. COMAC weet momenteel bij lange na niet de productieaantallen te halen om serieus mee te spelen. Airlines uit China hebben momenteel een gezamenlijk aantal orders uitstaan voor zo’n driehonderd exemplaren. Momenteel rollen slechts vijftien stuks van de band per jaar.