Rusland lanceert ‘nieuw’ vliegtuig, ondanks grote problemen

Hoewel andere luchtvaartprojecten in Rusland vooralsnog niet echt van de grond willen komen, lanceert het Russische staatsluchtvaartbedrijf UAC een ‘nieuw’ vliegtuig. Althans, het gaat om een modificatie van een al bestaand vliegtuig.

Momenteel is Ilyushin hard aan het werk met zijn MC-21-310. Het eerste ontwerp van het vliegtuig komt uit 2007, toen Rusland de machine als Magistral’nyj Samoljot 21 veka (Belangrijkste Vliegtuig van de 21e eeuw) op de markt bracht. Het toestel bestond destijds nog grotendeels uit Westerse onderdelen en de geplande ingebruikname lag in 2016.

Zo liep het echter niet. De MC-21-300 met Pratt & Whitney PW-1000G-motoren rolde in 2017 voor het eerst van de band rolde en kreeg in december 2021 de officiële goedkeuring. De Russische grootschalige invasie van Oekraïne in februari 2022 gooide vervolgens roet in het eten. Als gevolg van de sanctiemaatregelen die de VS instelden, mochten de motoren van P&W niet langer naar Rusland worden vervoerd.

United Aircraft Corporation lanceerde vervolgens de MC-21-310. Deze heeft de PD-14-motoren van het Russische Aviadvigatel onder de vleugels hangen. Hoewel er nog altijd veel problemen zijn met de productie van vliegtuigonderdelen uit Rusland, bereikte de 310-variant een belangrijke mijlpaal vorig jaar. In de zomer van 2025 wist het toestel voor het eerst een vlucht te maken met exclusief Russische onderdelen.

Nieuw toestel

Deze mijlpaal bleek voor de Russen een teken om een nieuwe machine te lanceren. De -310 krijgt een zusje, die de naam MC-21-210 krijgt. De machine is een stuk kleiner ten opzichte van haar voorganger. Zo heeft de -310 plaats voor 163 tot 211 passagiers aan boord, afhankelijk van de configuratie, terwijl de -210 slechts ruimte biedt aan 132 tot 165 stoelen in de cabine.

Momenteel staan er nog geen orders uit voor de -210. Alleen Rostec, een overheidsbedrijf dat Russische technologie aan de buitenwereld demonstreert, heeft vijftien machines in het orderboek staan. Het oudere zusje is een stuk populairder. Onder meer Aeroflot Group heeft bestellingen uitstaan voor negentig exemplaren van de -310. De enige internationale klant is Azerbaijan Airlines, die er tien wil hebben.