Speelde er bij Lufthansa een bekend Boeing 787-probleem?

Donderdag zakte een gloednieuwe Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door het onderstel op de luchthaven van Frankfurt. Het incident deed denken aan een geval van vijf jaar eerder, waarbij een opvallend probleem naar voren kwam.

Rond 12:45 uur zakte een Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner van Lufthansa door het onderstel. De machine stond op het punt om passagiers mee te nemen op vlucht LH450 naar Los Angeles. De bemanning van de vlucht was al aanwezig in het vliegtuig, en enkelen werden met lichte verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. Lufthansa annuleerde naar de VS.

Hoewel de Duitse autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld, lijkt het incident opvallend veel op een vergelijkbare gebeurtenis vijf jaar eerder. Op 18 juni 2021 stond een Boeing 787-8 Dreamliner van British Airways op het punt een vrachtvlucht te maken naar Frankfurt. Ook dat vliegtuig zakte door het onderstel en kwam met de neus op de grond terecht terwijl het zich klaarmaakte voor de vlucht.

Onderzoek

Uit het onderzoek bleek later dat er een pin in het verkeerde oog was geplaatst. Het toestel had bekende problemen met foutmeldingen van de wieldeuren voor het onderstel. Om onbedoeld intrekken van het onderstel tijdens de technische controle te voorkomen, plaatsten technici veiligheidspennen in de vergrendeling van het onderstel. Deze waren echter in het verkeerde oog gestoken.

Related ! Boeing had published Issue 01 of Service Bulletin (SB) B787-81205-SB320040-00 on 12 March 2019. The SB provides instructions to install an insert into the NLG lock link apex pin inner bore.



The insert prevents the NLG downlock pin from being inserted in the apex pin… pic.twitter.com/gM3FeXb1hG— FL360aero (@fl360aero) June 4, 2026

Uit de foto blijkt dat er twee gaten dicht bij elkaar zitten. Een daarvan is om voor de veiligheidspin, terwijl de ander simpelweg een boorgat is voor Boeing, maar verder geen functie heeft. Na afloop van het British Airways-incident in 2021 adviseerde Boeing het overbodige gat dicht in de 787 te maken. Hoewel het onderzoek nog loopt, lijkt het erop dat Lufthansa met een bekend Dreamliner-probleem te maken heeft gehad.

De machine, registratie D-ABPQ, is inmiddels naar een Hangar gebracht waar het incident wordt onderzocht. Lufthansa repareert het vliegtuig op een later moment. De leden van de bemanning en de technische dienst, die als gevolg van het incident naar het ziekenhuis werd gebracht, zijn inmiddels weer thuis. Het onderzoek gaat uitwijzen wat de precieze oorzaak van het incident met de Boeing 787 was.