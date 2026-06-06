KLM wil gastvrijheid onderstrepen: ‘Monitoren op onzekerheid’

Opnieuw verbindt KLM zich als naamsponsor aan het grootste jaarlijks terugkerende internationale golftoernooi van Nederland dat een onderdeel is van de DP World Tour. Het is een van de manieren waarop de luchtvaartmaatschappij haar gastvrijheid onderstreept. Vanuit diezelfde gedachte lanceert zij, in een tijd van geopolitieke spanningen, een campagne die reizigers in staat stelt met vertrouwen een vlucht te boeken.

‘Tijdens onze campagne Tijdelijke deals, blijvende herinneringen hebben we speciale tarieven voor tickets en KLM Holidays, naar meer dan vijftig Europese en intercontinentale bestemmingen’, zegt Frédérique Pelger, Vice President Benelux, Dutch Caribbean & Suriname. ‘Naar een geselecteerd aantal bestemmingen zijn er ook promo fares (speciale, kortstondige afgeprijsde tarieven; LK) in World Business Class en Premium Comfort Class. Bovendien profiteert de klant tijdelijk van extra flexibiliteit: voor boekingen naar intercontinentale bestemmingen, gemaakt tussen 9 tot en met 18 juni 2026, geldt een eenmalige kosteloze wijziging. Dit geldt voor alle intercontinentale bestemmingen binnen én ook buiten de promotie.’

Frédérique Pelger © Lieneke Koornstra, Up in the Sky

Monitoren op onzekerheid

‘In een tijd van geopolitieke spanningen is flexibiliteit voor mensen die willen reizen een must’, aldus Frédérique. ‘Met deze campagne komen we daaraan tegemoet; we monitoren op onzekerheid. Eerder dit jaar introduceerden wij de campagne Travel Well Instructies. De campagne die de komende week van start gaat, sluit hierbij naadloos aan. Terwijl Travel Well in het teken stond van de beleving van de reis, staat nu bij KLM de vrijheid centraal om die reis met vertrouwen te plannen.’ Voor KLM zijn dit allemaal uitingen van haar gastvrijheid.

KLM Open 2026 © Lieneke Koornstra, Up in the Sky KLM Open 2026 © Lieneke Koornstra, Up in the Sky

Gastvrijheid KLM bij toernooi

Die gastvrijheid is ook voelbaar bij het internationale golftoernooi van Nederland waaraan KLM zich voor de 32ste keer als naamsponsor aan verbindt. Evenals in de twee voorgaande jaren vindt het plaats op The International, Badhoevedorp. ‘De sfeer is ontspannen, open, gastvrij’, aldus Frédérique. ‘Dat is ook wat wij willen uitdragen. Klanten, relaties en medewerkers van verschillende afdelingen worden in deze waanzinnige week samengebracht. Voor het komende golftoernooi gaan we weer op zoek naar een andere locatie, aangezien die eens per drie jaar wisselt.’

The International, Badhoevedorp © Lieneke Koornstra, Up in the Sky The International, Badhoevedorp © Lieneke Koornstra, Up in the Sky

Onvoorspelbaar