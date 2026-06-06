Russische Aeroflot breidt uit op Europees continent

Aeroflot heeft haar netwerk op het Europese continent uitgebreid met een nieuwe lijndienst. De Russische luchtvaartmaatschappij voerde op 4 juni haar eerste vlucht uit tussen Mineralnye Vody en Istanbul Airport, dat aan de Europese zijde van de Bosporus ligt. Daarmee krijgt de bestaande route van Azimuth Airlines concurrentie.

Aeroflot-vlucht naar Istanbul

Ter gelegenheid van de eerste lijndienst werd op Istanbul Airport een ontvangstceremonie georganiseerd. Volgens HavaSosyalMedya werden de piloten en het cabinepersoneel van deze vlucht met bloemen verwelkomd door vertegenwoordigers van de luchthaven. Voor de eerste vlucht zette Aeroflot een Airbus A320 in met registratie RA-73766. De maatschappij zal de route tweemaal per week uitvoeren. Hoewel de verbinding zelf niet nieuw is voor de markt, met Azimuth Airlines als huidige aanbieder, betekent de komst van Aeroflot een toevoeging aan het bestaande aanbod van Russische carriers.

Mineralnye Vody Airport

Mineralnye Vody ligt in de Russische regio Stavropol, net ten noorden van de Georgische grens en aan de voet van het Kaukasusgebergte. Dankzij die ligging bevindt de stad zich op relatief korte afstand van verschillende landen in de regio. De vlucht naar Istanbul duurt ongeveer twee uur, waardoor de Turkse metropool een belangrijke toegangspoort vormt voor zowel toeristen als zakelijke reizigers uit Zuid-Rusland. Mineralnye Vody Airport bedient daarnaast diverse steden in de omgeving, waaronder Pyatigorsk, Kislovodsk, Yessentuki en Tsjerkessk. De luchthaven verwerkte in 2024 bijna vijf miljoen passagiers.

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Istanbul steeds belangrijker voor Aeroflot

Sinds het uitbreken van de oorlog zijn Russische airlines op veel Europese bestemmingen niet langer welkom. Turkije vormt echter een uitzondering. Daarom is Istanbul voor Aeroflot uitgegroeid tot een van de belangrijkste internationale bestemmingen in het netwerk. De Russische maatschappij onderhoudt momenteel vanuit vier steden verbindingen met de Turkse metropool. Het grootste aandeel komt voor rekening van Moskou Sheremetyevo, vanwaar wekelijks 49 vluchten vertrekken. Daarnaast vliegt Aeroflot vier keer per week vanuit Jekaterinenburg, zeven keer per week vanuit Krasnodar en zeven keer per week vanuit Sotsji. Inclusief de nieuwe verbinding vanuit Mineralnye Vody komt het totaal daarmee uit op 69 wekelijkse vluchten naar Istanbul.